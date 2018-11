SCM Râmnicu Vâlcea a câştigat derbyul din deplasare cu echipa Corona Brașov și continuă parcursul extraordinar

Sâmbătă, 3 noiembrie, în Liga națională la handbal feminin, SCM Râmnicu Vâlcea a câştigat a derbyul din deplasare cu echipa Corona Brașov (25-22) și continuă parcursul extraordinar: 8 victorii în 8 etape. Echipa pregătită de Florin Pera, SCM Râmnicu Vâlcea, pare capabilă de orice după ce a obținut, la Brașov, a 8-a victorie consecutivă în Liga Florilor. Un succes conturat clar pe final, deși emoțiile au fost evidente, mai ales în start. Corona a început excelent, susținută de 2.000 de fani din tribună. Larisa Tamaș, Eliza Buceschi, Daria Bucur au dus echipa la trei lungimi distanță: 6-3, 7-4. Vâlcea a mutat însă excelent. Glibko a fost schimbată cu brazilianca Samara Da Silva, o jucătoare adusă în ultima clipă pentru a ajuta în faza defensivă. Sud-americanca a făcut însă la Brașov meciul vieții. A fost imposibil de oprit. A marcat de 11 ori în poarta ardelencelor și i-a făcut pe oamenii din tribune să se întrebe: „Pe cine a transferat Vâlcea, pe Eduarda Amorim?”. Joc excelent și pentru interul dreapta Natalia Vasileuskaia, care pe final, când Da Silva a obosit, a preluat rolul de marcator de la distanță. Iulia Dumanska a continuat și ea seria evoluțiilor bune, parând mingi mai multe decât toți cei trei portari ai Brașovului la un loc. E drept că și apărarea Vâlcii a fost mult mai organizată, agresivă și exactă.

SCM Vâlcea și-a securizat victoria pe final, când s-a distanțat la 6 goluri diferență. S-a terminat 25-22, un alt pas mare pentru vâlcence în visul nedeclarat încă de a aduce din nou titlul pe malul drept al Oltului.

Florin Verigeanu: „SCM are un lot valoros!”

Preşedintele secţiei de handbal de la SCM Rm. Vâlcea, Florin Verigeanu a subliniat valoarea lotului. ,,Aşa cum ne aşteptam, la Braşov a fost un joc foarte echilibrat în primele 15 minute, apoi am controlat fără probleme jocul, conducând mereu la 4-5 goluri. Vreau să subliniez că SCM Rm. Vâlcea are un lot valoros, de la etapă la alta formulele de joc sunt căutate de Florin Pera şi până acum, au fost cele câştigătoare. Îl felicit pe Florin, felicit fetele, am demonstrat încă o dată că suntem o echipă şi asta contează cel mai mult” a declarat Florin Verigeanu.

După cele 8 victorii consecutive din campionat, Florin Verigeanu este convins că SCM va juca şi în grupele Cupei EHF. „Cu Ikast va fi cu siguranţă mai dificil, dar sunt încrezător că vom face un joc bun şi în Danemarca şi vom obţine un rezultat care ne va da speranţe pentru returul de la Rm. Vâlcea. Sunt convins că vom trece şi de Ikast”.