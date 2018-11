Accidente rutiere în Râmnicu Vâlcea, Vlădeşti, Mihăeşti şi pe Valea Oltului

La data de 3 noiembrie, neacordarea de prioritate a fost principala cauză a producerii unui accident rutier grav în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Colegiului Alexandru Lahovari. Incidentul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 00.20, vinovat fiind se pare șoferul unui BMW, care venea dinspre Arhiepiscopie, iar la intersecția cu strada Calea lui Traian nu a oprit pentru a acorda prioritate unei dube care circula regulamentar pe sensul sud – nord. Impactul a fost unul puternic, trei persoane (o tânără din Brașov, un cetățean german și un vâlcean) fiind rănite și având nevoie de îngrijiri medicale. Beată la volan, o șoferiță de 49 de ani a provocat un accident în lanț pe raza localității Vlădești, județul Vâlcea. Incidentul a avut loc în seara zilei de miercuri, 31 octombrie 2018. Conform IPJ Vâlcea, șoferița, în timp ce se deplasa la volan, în Vlădești, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoarea față de mașina din fața sa, intrând în coliziune cu aceasta. Din impact, cea de-a doua mașină a fost proiectată în autovehiculul care circula în fața. Astfel, toate cele trei mașini au suferit avarii. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat că femeia de 49 de ani avea o alcoolemie de 0.70 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condusă la spital pentru recoltarea probelor biologice. Tot în data de 31 octombrie, pe DN 67, la Mihăeşti, la intersecția cu Băile Govora Govora, a avut loc un accident de circulație. Din primele informații, se pare că două autoturisme, un Opel și o autoutilitară Mercedes, s-au ciocnit, pentru că șoferul din Mercedes nu a acordat prioritate. La fața locului, s-au deplasat două ambulanțe, iar cei răniți au primit ajutor imediat. Din fericire, nu este niciun rănit grav. Conducătorul autoturismului Mercedes a primit primul ajutor la fața locului. Tot în data de 31 octombrie, pe DN 7, la km. 243+500, in zona Lazaret, judetul Sibiu. Conform IPJ Sibiu, un sofer sibian de 59 de ani in timp ce conduce un turism dinspre Vâlcea spre Sibiu, a depasit un tir, a patruns pe contrasens si a intra in coliziune cu un turism condus regulamentar din sens opus pe care l-a proiectat in tirul depasit si, apoi, in parapet. În urma impactului, trei persoane au fost ranite, avand nevoie de interventia cadrelor medicale.