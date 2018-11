Buican vinde din oi si devine actionar la Televiziunea VTV!

Deputatul Cristian Buican intra puternic in afacerile media! Suparat nevoie mare, ca are o imagine preponderent negativa in media locala, presedintele PNL Valcea s-a hotarat sa vanda 269 de oi din stana personala de la Perisani si sa se asocieze cu magnatul transportului (si mai nou – al constructiilor) Ilie Virgil Bica, la Televiziunea VTV. Celebrul afacerist Bica urmeaza sa-i cedeze liderului liberal de la SC Marmobica SRL (societatea care detine VTV) un procent de 35 la suta din actiuni. Buican se va implica inclusiv in grila de programe a postului de televiziune si dorinta lui cea mai puternica este ca Jana Sdreala sa fie directoarea VTV.

Agentia LOL

Acest text este un pamflet….