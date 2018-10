Consiliul Local a aprobat realizarea de locuinţe ANL pentru tineri pe două amplasamente: zona Morilor şi strada Ştirbei Vodă

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 octombrie 2018, a aprobat realizarea a două obiective de investiţii: „Amenajare locuinţe ANL pentru tineri zona Morilor” şi „Amenajare locuinţe ANL pentru tineri strada Ştirbei Vodă”. În cazul primei investiţii, Consiliul Local a decis studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii şi indicatorii tehnico-economici, la valoarea totală de 12.552.877 lei fără TVA, iar devizul general cheltuieli de la bugetul local al obiectivului de investiţii „Amenajare locuinţe ANL pentru tineri zona Morilor”, este la valoarea totală de 1.522.797 lei fără TVA. Primaria municipiului Ramnicu Valcea se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuinţe din partea familiilor tinere. Numărul cererilor depăşeşte numărul spatiilor locative detinute de Primaria municipiului Ramnicu Valcea, spatii ce ar putea fi puse la dispoziţia chiriaşilor. Astfel se impune realizarea prin programul ANL a unui număr de 60 apartamente (unităţi locative) in str. Morilor, nr.28 din municipiul Rm. Valcea. Construirea acestor unitati locative ridica nivelul de civilizaţie, reorganizeaza viata beneficiarilor tineri sau/si familii tinere, putând sa se integreze si sa faca fata nevoilor sociale in mod corespunzător. La proiectul „Amenajare locuinţe ANL pentru tineri zona Morilor”, scenariul propune construirea a 3 blocuri cu subsol, din care 2 blocuri (R1 si R2) cu cate doua tronsoane si subsol tehnic fiecare (excepţie tronson B bloc R1 prevăzut cu adapost protectie civila) si 1 bloc cu un tronson si subsol prevăzut cu adapost de protectie civila. Fiecare tronson de bloc are 12 de apartamente. Lipsa unui număr mare de locuinţe sociale pentru satisfacerea persoanelor de varsta tanara inflenteaza negativ viata sociala a locuitorilor, si impiedica incluziunea sociala a acestora, acest aspect fiind contrar obiectivelor Strategiei Naţionale privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020. Investitia este necesara fiindcă poate produce efecte in viata economico-sociala a locuitorilor, efecte benefice asupra creşterii nivelului de trai, a produsului intern brut, a nivelului de civilizaţie şi confort în rândul familiilor tinere.

(Petre Coman)