Primarul Adrian Cosac continuă investiţiile şi dezvoltarea comunei Vlădeşti

Primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac, spune că „răspunderea toată e pe umerii mei, iar proiectele pe care le avem implică şi o responsabilitate crescută, însă activitatea din primărie mă defineşte în totalitate”. Strategia administraţiei locale din Vlădeşti, de a dezvolta astfel comunitatea a atras mai întâi la sat copiii sau nepoţii celor din comună, care au început să se întoarcă acasă şi să investească în casele părinteşti, în case noi, iar ulterior Vlădeştiul a devenit atractiv şi pentru alţii. Este localitatea unde dezvoltatorii imobiliari investesc în cartiere rezidenţiale. În acest an sau anul viitor, primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac, intenţionează demararea unui amplu proiect de amenajare a zonei centrale a localităţii. Astfel, în urma acestor investiţii, localitatea va avea un parc central, un sediu nou de primărie, o piaţetă publică: „Dorim o sală de sport modernă cu tribune, unde copiii să poată face sport şi după amiaza. Sala de sport se va construi pe CNI. Trotuare care să îmbunătăţească imaginea localităţii vor fi executate din bugetul local. Nu am omis de aici refacerea centrului civic, piaţeta publică”. Legat de investiţiile prin PNDL, primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac, a scos la licitaţie în luna aprilie, în SEAP, proiectul de modernizare şi dotare a Şcolii „Grigore Mihăescu”, unde învaţă circa 230 de copii. Investiţia se va realiza cu finanţare de la Guvern şi va avea o valoare totală de peste 500.000 lei: „Pe lângă investiţiile prin PNDL, am de gând să mai amenajez, în curtea corpului B al acestei instituţii de învăţământ, şi un teren de baschet. În prezent, nu există nici un program european pentru a accesa fonduri pentru o asemenea investiţie, dar sper că va apărea unul pe viitor. Consider că e un proiect util, deoarece le vom crea copiilor o bună modalitate de a face orele de educaţie fizică şi sport sau de a petrece timpul liber”. La iniţiativa primarului din Vlădeşti, Adrian Cosac, Consiliul Local al comunei a aprobat la sfârşitul anului trecut indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Construire pod peste râul Olăneşti în comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea” după cum urmează: valoare totală – 2.504.556 lei (inclusiv TVA), din care CM – 2.143.265 lei (inclusiv TVA). În comună, s-au continuat lucrările de consolidare a aleilor pietonale şi construire a rigolelor, de-a lungul DN 64, până la graniţa cu localitatea Păuşeşti Măglaşi.