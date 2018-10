România a devenit, incepand de miercuri, 24 octombrie, pentru trei zile, gazda celui mai important eveniment dedicat cercetării şi inovării in domeniul criogenarii şi al noilor tehnologii de protejare a mediului înconjurător. Importanţi oameni de ştiinţă din România şi din lume s-au reunit la Băile Govora în cadrul unei conferinţe internaţionale. Evenimentul a fost organizat de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice din Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României – mentioneaza observator.tv

Cele mai noi proiecte și metode de protejare a mediului înconjurător au fost prezentate la Conferința EnergEN 2018, la care participă sute de oameni de știință din peste 16 țări.

Prof. Dr. Ashok Vaseashta, Marshall University, Huntington, SUA:Prezentarea mea vorbește despre poluare, care este impactul asupra sănătății, cum are legătură cu noi toți.

Noile tehnologii ecologice de realizare a bateriilor electrice, prin crearea unor componente „verzi”, a fost o altă temă de discutie

Dr. Norbert Wagner, Centrul German de Aerospațiu, Stuttgart, Germania:Când încărcăm și descărcăm bateria, și curentul pe care îl băgăm în baterie trebuie sa îl producem cumva și compoziția bateriei nu are voie sa fie poluantă, trebuie sa luăm materiale care sa nu polueze și în cadrul producției de baterii trebuie sa avem grijă să nu folosim materiale toxice sau explozive.

Începând din acest an, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, prin Senatul Științific, s-a alăturat cercetării și inovării internaționale, printr-un parteneriat științific cu singurul Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice din România, care se află la Râmnicu Vâlcea.

Mihai Varlam Director ICSI Râmnicu Vâlcea: Fundația Dan Voiculescu este interesată și din punct de vedere științific, în câteva topici, gen criogenia. Din acest motiv, cel puțin pentru criogenie, încercăm să creștem acest parteneriat, printr-un anumit suport pe care Fundația Dan Voiculescu îl poate da Criogeniei.

Evenimentul științific internațional New Cryogenic and Istope Tehnologies for Energy and Environment se află la cea de a 22-a ediție.

La eveniment participă reprezentanţi ai unor universităţi şi instituţii de prestigiu din întreaga lume, cercetători recunoscuţi pentru activitatea lor în slujba ştiinţei, dar şi ai unor organizaţii non-guvernamentale cu activitate în domeniu, entităţi din industrie şi producători de echipamente, din țări precum: Belgia, Bulgaria, Cehia, China, Coreea, Germania, Elvetia, Italia, Polonia, Republica Moldova, Romania, Rusia, Serbia, Spania, SUA și Ucraina.

Prin tematicile de nişă pe care le propune, pentru domenii esențiale precum energie, mediu şi dezvoltare durabilă, Conferința EnergEn îşi propune să creeze punţi de comunicare şi parteneriate între entități de cercetare din țara noastră şi instituții de elită din țări Vest şi Est Europene, din Asia sau SUA, în scopul progresului cunoaşterii, prin promovarea de soluții şi metode inovative.

Avand o structură interdisciplinară, conferinţa explorează subiecte la graniţa dintre ştiinţe în cercetarea izotopilor şi proceselor lor asociate, între fizică, chimie, inginerie, şi alte domenii ale ştiințelor naturale. Se urmăreşte schimbul de informaţii şi rezultate, de noi concepte şi idei între aceste domenii științifice, cu scopul de a stimula viitoare tematici de cercetare.

Sunt tratate subiecte de interes științific internațional, pornind de la programe strategice la nivelul Uniunii Europene în domeniul energetic, la importanța proceselor criogenice pentru separarea izotopilor şi tehnologiile energetice, până la aplicabilitatea izotopilor pentru mediu şi îmbunatațirea calității vieții.

Prin tematicile abordate, conferinţa vizează direcţii de vârf ale cercetării şi dezvoltării tehnologice din România, cu impact major asupra cerinţelor societăţii şi dezvoltării economiei naţionale, acoperind cele mai noi şi diverse direcţii de cercetare din domeniul izotopilor, institutul vâlcean fiind recunoscut pentru orientarea sa spre cercetarea aplicativă pe domenii prioritare la nivel European, dar şi pentru transferurile tehnologice către economia românească.

Conferința de la Băile Govora este un eveniment de referință pentru lumea ştiințifică internatională, acest lucru arătând încă o dată recunoaşterea şi prestigiul pe care cercetarea vâlceană, şi în ansamblul ei, cercetarea românească, o au la nivel internaţional. Evenimentul științific se organizează o dată la doi ani.