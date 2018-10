Cum alegi hrana uscata pentru caini in functie de varsta animalului tau de companie

Pentru a alege alimentele potrivite pentru cainele tau trebuie sa tii cont de ingredientele care sa ii confere o alimentatie sanatoasa si echilibrata. Alegerea hranei uscate pentru caini se va face in functie de varsta, rasa si nivelul de activitate al patrupedului.

Cand vine vorba de alimentatia corecta a cainelui, varsta este primul factor important. Exista 3 etape importante de viata pentru caini, incepand de la cea de pui la adult si pana la stadiul de viata avansat. Animalul de companie trebuie sa fie hranit cu alimente adecvate varstei sale. Acest lucru este important deoarece cainele tau are nevoie de o anumita cantitate de proteine si un numar de calorii pentru a creste corespunzator. De exemplu, metabolismul si nevoile nutritionale ale unui pui de caine se schimba odata ce acesta ajunge la varsta adulta.

Puii de caine au nevoie de mai multe proteine si un numar mai mare de calorii decat adultii si varstnicii. Tipul de mancare uscata pentru caini pe care il mananca animalul de companie poate influenta in mod drastic imunitatea lui si sanatatea. Dupa varsta de 3-8 saptamani, cainele face trecerea de la lapte la mancare solida, si vor incepe sa ii creasca dintii si membrele.

Potrivit studiilor, catelusii necesita multa apa, proteine si aminoacizi, acizi grasi si minerale pentru o crestere corespunzatoare a oaselor, dezvoltarea fizica si adaptabilitatea cognitiva. Orice fel de deficienta poate duce la afectarea cresterii si deshidratare.

Pentru adulti : pe masura ce cainele tau intra in faza de adult, aportul nutritional de proteine si calorii ar trebui redus, deoarece ar putea duce la supraponderalitate. Hrana uscata pentru cainii adulti contin substante nutritive suficiente pentru cresterea si dezvoltarea globala. Dar, mai ales, ar trebui sa contina vitamine, calciu, acizi grasi, minerale si unele proteine.

O dieta nutritionala sanatoasa combinata cu exercitii fizice constituie o masa bine echilibrata. De asemenea, trebuie sa iei in considerare greutatea cainelui pentru a determina cantitatea de hrana uscata pentru caini. Pe baza cantitatii de calorii de care cainele tau are nevoie zilnic, in functie de stilul lui de viata si de obiceiurile fizice, este posibil sa estimezi de cat de multa hrana are nevoie un caine adult zilnic. Acest lucru este extrem de important deoarece prea multa si inadecvata mancare uscata pentru caini poate duce la obezitate care este un marker serios pentru diabet, boli de inima si alte complicatii.

Pentru cainii batrani tipul corect de alimentatie poate fi o provocare. Schimbarile fiziologice pe care cainele tau le parcurge in aceasta etapa de viata sunt importante in alegerea hranei.

Majoritatea cainilor in varsta prezinta incontinenta urinara sau artrita. In timp ce unii chiar au probleme de vedere sau isi pierd auzul. Tocmai de aceea este nevoie de o ingrijire nutritionala speciala. Este vorba despre hrana uscata pentru caini cu un continut scazut de calorii, dar mai bogata in fibre, acizi grasi si proteine. Fibrele sunt in primul rand importante, deoarece reduc problemele legate de metabolism si probleme intestinale. De asemenea, pastreaza rinichii sanatosi.

Este recomandat sa studiati atent specificatiile de pe ambalajele cu hrana uscata pentru caini, indiferent daca o cumparati din magazin sau dintr-un petshop online, cum este Peteco.ro, pentru a verifica exact cantitatea de proteine, calorii sau vitamine.