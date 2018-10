Primarul Gheorghe Dumbravă: RAJDP va repara cele două drumuri judeţene care trec prin Stoeneşti

Conform spuselor primarului din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, acesta are promisiuni de la RAJDP Vâlcea că vor mai fi reparate, dacă vremea va permite, cele două drumuri judeţene care tranzitează localitatea. În urma propunerii primarului Gheorghe Dumbravă, Consiliul Local al comunei Stoeneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2018, a aprobat alocarea sumei de 1.600 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2018 şi au domiciliul în comuna Stoeneşti, precum şi alocarea sumei de 7.800 lei din bugetul local al comunei Stoeneşti pentru recompensarea tinerilor care au împlinit 18 ani în anul 2018 şi au domiciliul în comuna Stoeneşti (câte 400 lei fiecare). Tot Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat în vara acestui an o rectificare pozitivă a bugetului local de 830 milioane de lei vechi, din care 300 milioane de lei vechi sunt din subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii şi 530 milioane de lei vechi sume primite de la UE. În ultimii șase ani de administrație, comuna Stoenești are peste 20 de kilometri de asfalt în toate cele 13 sate, rețea de alimentare cu apă, în 8 sate, în lungime de 40 km, iar anul acesta urmează să se introducă apă și canal și în restul satelor. De asemenea, au fost reabilitate toate cele 5 cămine culturale, se construiește o nouă grădiniță în satul Dobriceni, iar la școala din centru, printr-un proiect pe POR, se va extinde cu încă trei săli de clasă, s-au construit cinci poduri și două podețe, s-au asfaltat drumurile de tarla și multe alte investiții. Școala gimnazială se va extinde, se schimbă acoperișul, instalația termică, calorifere, se anvelopează și se va dota cu videoproiectoare, calculatoare și mobilier școlar. Anul trecut, primarul a semnat contractul de finanțare pentru alimentarea cu apă în ultimele cinci sate care nu au apă și cana. În satul Cacova încă nu sunt asfaltate drumurile de interes local, dar după introducerea rețelelor de apă și canal se vor asfalta. Prin PNDL 2, se va extindere sistemul de alimentare cu apă și în satul Zmeuratu și se va extindere rețeaua de canalizare menajeră în toată comuna: „Încă din luna februarie au fost scoase la licitație patru mari proiecte, respectiv alimentare cu apă și canalizare în fosta comună Cacova, proiect cu fonduri europene, grădinița din Dobriceni, fonduri europene, 22 km de canalizare, fonduri guvernamentale, și alimentare cu apă în satul Zmeurăt, fonduri guvernamentale”.