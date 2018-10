Justitiarul de carton Bogdan Mateescu a avut dosar la DNA, inchis dubios de repede de DNA in urma cu trei saptamani 

Noua secţia de investigare a magistraţilor şi-a început activitatea marţi, 23 septembrie, şi deja primele informaţii grave ies la iveală din dosarele preluate de la DNA. Potrivit Antena 3, trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au avut dosare penale la DNA.

Cei trei sunt procurorii Cristian Ban şi Nicolae Solomon şi judecătorul Bogdan Mateescu. Aceştia s-au remarcat în ultimii doi ani ca susţinători vehemenţi ai DNA şi ai Laurei Codruţa Kovesi. Potrivit sursei citate, dosarele au fost închise în urmă cu trei săptămâni, chiar înainte de a fi predate noii secţii înfiinţate la Parchetul General.

Şi în precedentul CSM au fost magistraţi cu dosare la DNA. Oana Schmidt Hăineala, Monalisa Neagoe, Horațiu Dumbravă, Bogdan Gabor şi Alex Șerban au avut dosare ţinute deschide de DNA nu mai puţin de cinci ani.

Noua secţia de la PÎCCJ a preluat atât dosarele deschise, cât şi cele clasate. Procurorul general Augustin Lazăr a declarat marţi că Secţia de investigare a magistraţilor va prelua de la alte parchete aproximativ 1.400 de dosare.

Adina Florea a fost propusă pentru funcţia de procuror-şef adjunct al acestei secţii, propunerea fiind făcută de procurorul-şef al secţiei, Florena Esther Sterschi, care a trimis o solicitare în acest sens către CSM. Alături de Florena Esther Sterschi şi Adina Florea, în cadrul Secţiei mai lucrează alţi trei procurori – Codruţa Simona Chindea, Sorin Iaşinovschi şi Magdalena Olteanu.

Judecătorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a avut un dosar la DNA, care a fost clasat în urmă cu trei săptămâni, înainte de a fi predat noii secţii de investigare a magistraţilor. Informaţia a fost prezentată de Antena 3, însă magistratul susţine că nu i s-a adus la cunoştinţă că ar fi avut un asemenea dosar.

„Eu nu am fost niciodată citat de DNA și nu am primit nicio soluție, sper să nu fie acum, recent, comunicată la domiciliul meu din Băile Govora. Singurul lucru pe care îl mai știu este că într-o sesizare disciplinară împotriva mea adresată Inspecţiei Judiciare, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea a menționat ceva în legătură cu o pretinsă faptă de abuz în serviciu pe care mi-o reproșa ca urmare a soluției judecătorești de invalidare a alegerii domniei sale în funcție, ca urmare a condamnării în două rânduri pentru infracțiuni de corupție. Repet, nu am fost niciodată chemat la DNA, nu am cunoștință oficial de niciun dosar și nici vorbă să consider o eventuală existenţă a unui astfel de dosar drept vreo formă de presiune la adresa mea. Nici vorba”, a declarat judecătorul Bogdan Mateescu pentru STIRIPESURSE.RO.

Judecătorul Bogdan Mateescu, reprezentant al judecătoriilor în CSM. Tatăl lui Bogdan Mateescu a candidat din partea PNL la primăria din Govora în anul 2016 pentru al cincilea mandat. Edilul apare în Monitorul Oficial, pe o listă a persoanelor care au făcut poliţie politică, listă întocmită de CNSAS, deşi acesta a declarat pe propria răspundere că nu a colaborat cu Securitatea.