Directorul ABA Olt, Stefan Prala: SC Bica SRL are contracte de zeci de miliarde, dar isi face treaba ca la carte!

Directorul ABA Olt, Stefan Prala, a tinut sa inlature orice speculatie referitoare la licitatiile institutiei, pe care o conduce, si atribuirile directe de zeci de miliarde de lei:

Toate aceste licitatii si atribuiri cu negociere directa aferente situatiilor de urgenta sunt legale! Sunt acuzat ca i-am dat lucrari de zeci de miliarde de lei, aproape 2 milioane de euro, lui Viorel Bica, de la SC Bica SRL, prietenul meu. Este adevarat, dar aceste contracte sunt LEGALE si Bica SRL are capacitate sa le efectueze, mergeti in teren sa vedeti cum lucreaza. Acum, daca este prieten cu mine, trebuie sa moara de foame?! Are utilaje specifice acestui domeniu de activitate si oameni foarte bine pregatiti. Asa ca toate speculatiile referitoare la aceste contracte, ca ar fi dubioase si incorecte, sunt tendentioase si neadevarate! Daca se va face o investigatie pe aceasta tema suntem pregatiti cu toate documentele. – a tinut sa precizeze Stefan Prala.