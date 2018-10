21 de ani după gratii după ce şi-a torturat şi ucis iubita, apoi a îngropat-o în pădure

21 de ani după gratii după ce şi-a torturat şi ucis iubita, apoi a îngropat-o în pădure. Cum a fost descoperită crima oribilă

În urmă cu o jumătate de an, o tânără, Claudia Roxana Mărdăşanu, de 19 ani, era torturată şi ucisă de iubitul gelos, cu 18 lovituri de cuţit, chiar în seara în care i-a reclamat comportamentul agresiv la Poliţie. Crima avea să fie descoperită accidental la o lună de la comiterea ei. După alte şase luni, criminalul şi-a primit pedeapsa – 21 de ani va sta Cristian Iacob, de 19 ani, din Râmnicu Vâlcea, după gratii.

Luni, 22 octombrie, magistraţii Tribunalului Vâlcea s-au pronunţat în cazul unei crime de o cruzime rar întâlnită, produsă în urmă cu mai bine de o jumătate de an în Râmnicu Vâlcea şi care a şocat o ţară întreagă. Protagonişti au fost doi tineri proveniţi din sistemul de stat. S-au iubit până când gelozia a pus stăpânire pe băiat care a început întâi să-şi tortureze iubita, apoi a plănuit uciderea ei. Iar după ce a omorât-o cu sânge rece, a îngropat-o într-o pădure. Şi poate ar fi scăpat dacă, ulterior, n-ar fi început să se laude cu grozăvia comisă. Aşa a fost descoperită crima, cu totul întâmplător, la aproximativ o lună de când a fost comisă. Revenind la sentinţa pronunţată ieri de judecătorii Tribunalului Vâlcea, aceştia au decis să-l condamne pe Cristian Liviu Iacob, de 19 ani, din Râmnicu Vâlcea, la 21 de ani şi 3 luni de închisoare pentru omor deosebit de grav. În fapt, mai are de executat 20 de ani şi 6 luni, pentru că din pedeapsa primită i s-au scăzut lunile petrecute până acum după gratii. În plus, probele biologice prelevate de la inculpat vor fi introduse în profilul genetic al Sistemului de Date Genetice Judiciare. Are dreptul să facă apel în 10 zile de la comunicarea sentinţei. Când a comis crima, agresorul avea 18 ani. În ziua de 21 martie, extrem de gelos şi-a bătut prietena şi a crestat-o cu un briceag pe picioare. Nu era pentru prima dată când se comporta în acest mod, aveau să descopere ulterior anchetatorii. Claudia Roxana Mărdăşanu, de 19 ani, cu domiciliul oficial în Călimăneşti, a mers ulterior la spital pentru îngrijiri medicale, iar de aici a fost îndrumată să depună o plângere la Poliţie, ceea ce a şi făcut. Numai că în cursul serii şi-a reîntâlnit iubitul agresiv pe terasa unui bar. Sub ameninţarea unui cuţit, acesta a dus-o într-o zonă retrasă a oraşului, pe un deal de la periferie, într-un loc cunoscut sub denumirea de Valea Stăncioiului. Aici a bătut-o din nou, cu sălbăticie şi a schingiuit-o cu cuţitul cumpărat special, până când a murit. A învelit-o apoi în saci de gunoi, pe care-i avea pregătiţi în maşină şi a îngropat-o la marginea unei păduri, lângă un pârâu. A acoperit locul cu crengi, ca să nu atragă atenţia. Ulterior, avea să-i povestească unui amic isprava şi să se laude că nimeni nu va descoperi vreodată crima. La o lună de la întâmplare, în urma unei razii ample în Râmnicu Vâlcea, poliţiştii l-au întâlnit pe amicul criminalului. Convins că fapta fusese descoperită, acesta a ţipat la oamenii legii, înainte ca ei să spună ceva, că nu el este autorul şi că va spune tot ce ştie despre crimă, numai ca să scape de acuzaţia de complicitate. Fără să realizeze iniţial despre ce este vorba, poliţiştii l-au dus la sediu unde acesta a povestit tot ce cunoştea de la criminal. În urma anchetei declanşată în aceeaşi zi de aprilie, autorul faptei a fost prins şi adus la audieri, unde şi-a recunoscut fapta. Noaptea, după finalizarea cercetărilor preliminare, a fost de acord să-i ducă pe anchetatori la locul crimei, unde a fost dezgropat cadavrul victimei, pe dealurile din Cartierul Goranu. Aşa s-a descoperit că tânăra fusese înjunghiată de 18 ori în zona toracelui şi a capului. Două dintre plăgi, ambele în zona gâtului, i-au fost fatale. Anchetatorii au mai aflat că povestea de dragoste a celor doi tineri de la casa de copii durase aproximativ 1 an.

