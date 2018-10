SCM Râmnicu Vâlcea, pe urmele Oltchim: 18 victorii în ultimele 18 meciuri! 

După victoria concludentă obţinută în prima manşă din turul II preliminar al Cupei EHF, 35-26 cu Kastamonu Belediyesi (Turcia), antrenorul principal al echipei SCM Rm. Vâlcea, Florin Pera a subliniat pofta de joc din faza de atac, care a încântat pe cei 2.500 de spectatori.

„Ne-am dorit să tranşăm calificarea încă din tur, am avut un început de joc echilibrat, însă, treptat, am fost mai concentraţi şi ne-am asigurat un avantaj liniştitor încă de la pauză. Am avut o perioadă bună, am avut şi 12 goluri avantaj, apoi a intervenit o mică relaxare, iar Kastamonu este o echipă de luat în seamă, dispune de opt jucătoare străine, a jucat semifinală de Cupa EHF în sezonul trecut, acolo se investeşte şi se vrea performanţă. Echipa noastră a fost mai bună, am dominat în mare parte jocul, îmi pare rău de unele nesincronizări din partea secundă, dar veneam după un joc foarte obositor la Bucureşti, unde am câştigat pe terenul uneia dintre cele mai importante echipe din Europa. Mă bucură faptul că a fost poftă de joc, în special pe faza de atac, sunt uşor nemulţumit de anumite momente în apărare, am luat goluri care puteau fi evitate. Una peste alta, este un succes important pentru noi, sper să continuăm pe aceeaşi linie”, a declarat Florentin Pera.

Tehnicianul echipei vâlcene consideră că SCM este revelaţia startului de sezon, fiind lider în campionat, cu punctaj maxim din cinci jocuri, la care se adaugă câştigarea Supercupei. „Fetele au fost cu picioarele pe pământ după jocul cu CSM Bucureşti, nu s-au relaxat, au fost foarte hotărâte pentru un rezultat pozitiv şi cu Kastamonu. Ţin să mulţumesc publicului spectator pentru atmosfera extraordinară creată în sală, a fost al optulea jucător pentru noi, ne-a susţinut şi în momentele dificile şi în cele bune. Felicit fetele pentru abordarea jocului, pentru combativitate, au fost unite, este victoria lor. Am legat 18 victorii în amicale şi oficiale, suntem surpriza plăcută a acestui start de sezon, dar trebuie să rămânem modeşti, să muncim zilnic pentru a elimina greşelile care sunt oarecum normale datorită programului încărcat, jucăm din 3 în 3 zile”

SCM Rm. Vâlcea joacă marţi, 16 octombrie (ora 17.30) în Sala Sporturilor Traian cu CSM Galaţi, într-un joc în devans din etapa 6 a Ligii Florilor.

Adi Georgescu, Rm. Vâlcea (prosport.ro)