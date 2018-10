Primarul Sorin Vasilache a modernizat patru străzi din oraşul Băile Olănești

În crusul lunii trecute, primarul din Olănești, Sorin Vasilache, a reuşit să finalizeze modernizarea a patru străzi din localitate: Pieţei, Valea de Case, Cascadei şi Piaţa Nouă. Una dintre prioritățile primarului din Olănești, Sorin Vasilache este amenajarea a două noi parcuri: Parcul Parâng şi Parcul Poştei. Un proiect pe fonduri europene a intrat în linie dreaptă, în oraşul Băile Olăneşti. Proiectul „Modernizarea infrastructurii turistice în staţiunea Băile Olăneşti” a intrat în proceduă de licitaţie şi în scurt timp vor începe şi lucrările. Investiţia, în valoare de 1,5 milioane de euro va consta în modernizarea parcului central din staţiune: „Pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii turistice în staţiunea Băile-Olăneşti” suntem în faza de licitaţie. Cred că în această toamnă ne vom apuca efectiv de lucrări. Termenul de execuţie va fi de 37 de luni, dar sperăm să nu dureze atât. Valoarea este de 1,5 milioane de euro şi cuprinde modernizarea parcului central din staţiune. Proiectul mai prevede înlocuirea mobilierului stradal, modernizarea aleilor pietonale, amenajarea unei fântâni muzicale arteziene, aparatură de fitness, wireless, un panou de informare turistică, dar şi amenajarea iazului deja existent. Acest proiect va schimba radical centrul staţiunii. Totodată, ca o noutate am depus împreună cu Consiliul Judeţean un proiect care se numeşte „Îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşul Băile-Olăneşti”, o investiţie care se va realiza tot cu fonduri europene, pe axa 7.1, dar pentru acest proiect avem ca partener Consiliul Judeţean. Proiectul va cuprinde tot modernizarea infrastructurii de turism şi se va ridica la 5 milioane de euro”, a declarat primarul oraşului Băile-Olăneşti, Sorin Vasilache. Cele două proiecte de anvergură vor da o nouă înfăţişare staţiunii, este de părere alesul PSD: „Dacă obţinem această finanţare, alături de celelalte proiecte pe infrastructură pe care le mai avem, cel cu modernizarea parcurilor, putem spune că în câţiva ani staţiunea Băile Olăneşti va căpăta o altă înfăţişare. Totodată, lucrăm şi în Olăneşti-sat, unde am realizat lucrări de asfaltare a incintei Şcolii Generale Dumitru Bădescu şi am finalizat lucrările de împrejmuire a unităţii de învăţământ”. În acest an, primarul Sorin Vasilache a prezentat public raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu a localităţii Băile Olăneşti pe anul 2017.