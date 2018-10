Eugen Neata, deputat PSD, prezinta stadiul documentației necesare începerii lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești 

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) aduce la cunoștința stadiul documentației necesare începerii lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești.

Secțiunea 1 Sibiu – Boița

Lungime 13,17 km

Valoare 765,84 mil. lei fără TVA

Sursa de finanțare POIM 2014 – 2020

Termen de finalizare 2023

Stadiul actual Oferte in evaluare, cu termen estimat de semnare a contractului de proiectare și execuție – trim I 2019

Contractul va putea fi semnat doar după îndeplinirea clauzei suspensive înscrisă în cadrul Documentației de atribuire cu privire la obținerea Acordului de Mediu (estimat trim IV 2018).

Secțiunea 2 Boița – Cornetu

Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș

Lungime 34,33 km – secțiunea 2; 35,30 km – secțiunea 3; 9,86 km – secțiunea 4

Sursa de finanțare POIM 2014 – 2020

Termen de finalizare 2025

Stadiul actual: Lansarea procedurii de licitație este condiționată de emiterea Acordului de Mediu (estimat în trim. IV 2018)

Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești

Lungime 30,36 km

Valoare 1.834 mil. lei fără TVA

Sursa de finanțare POIM 2014 – 2020

Termen de finalizare 2023

Stadiul actual: Oferte în evaluare, cu termen estimat de semnare a contractului de proiectare și execuție – trim. I 2019.

Contractul va putea fi semnat doar după îndeplinirea clauzei suspensive înscrisă în cadrul Documentației de atribuire cu privire la obținerea Acordului de Mediu (estimat în trim. IV 2018).

Tot în cadrul acestui proiect important se vor demara lucrările pentru Varianta de ocolire Râmnicu Vâlcea pe o lungime de 15,90 km, cu o valoare de 276.36 mil. lei fără TVA.

Sursa de finanțare POIM 2014 – 2020.

Procedura de achiziție publică urmează a fi demarată după validarea documentației de către ANAP – estimat octombrie 2018.

Consider că este necesar a fi urgentate toate măsurile pentru realizarea acestui proiect important pentru România. Am încredere că în viitorul apropiat țara noastră va avea infrastructura de care are nevoie.

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea