Un bolnav psihic din Germania murdareste mail-urile presei valcene

Bolnavii psihic din Romania au ajuns in Germania?! Un individ despre care cred ca are probleme grave la mansarda, care-si spune Peter Wilhelm Zink (cu adresa de mail: <peter-zink@gmx.de>), murdareste zlnic casutele postale electronice ale tuturor mijloacelor de informare in masa din Valcea, cu tot felul de texte mizere, insipide, incolore, inodore… Bineinteles ca acesta nu este numele real al ipochimenului, ca se ascunde in vitejia lui in spatele unui pseudonim. Prin texte abjecte i-a jignit pe rand pe mai toti ziaristii din Valcea, carora le da note si certificate de… calitate! Omul e bolnav, clar! Scrie continuu tot felul de aberatii, chiar daca nu-i raspunde nimeni… Poate ca ar fi potrivit ca autoritatile sa-l devoaleze pe individ, prin monitorizarea mail-ului si aflarea identitatii reale si prezentarea in fata opiniei publice.

Tiberiu Pirnau