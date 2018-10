Direcția Silvică Vâlcea administrează, prin intermediul celor 9 ocoale silvice, 93.705 hectare păduri de stat

Jocul culorilor în pădurile de pe Valea Latoriței, administrate de Ocolul Silvic Voineasa din cadrul Direcției Silvice Vâlcea, în imagini surprinse de colegul nostru Constantin Belețescu.

Pădurile Ocolului Silvic Voineasa se întind pe munții Latoriței, versantul sudic al munților Lotrului și cel estic al munților Parâng și pe o parte din versantul nordic al munților Căpățânii din Carpații Meridionali.

Ocolul Silvic Voineasa administrează peste 27.000 de hectare de păduri, din care 19.614 hectare sunt păduri de stat.

Direcția Silvică Vâlcea din cadrul Regiei Naționale a #Pădurilor – #Romsilva administrează, prin intermediul celor 9 ocoale silvice, 93.705 hectare păduri de stat și asigură servicii silvice pentru alte 39.183 de hectare de păduri.

credit foto: Constantin Beletescu, RNP Romsilva – Directia Silvica Valcea

*****

Autumn in forests in Latorița Valley, at Voineasa Forest District in Vâlcea county, #Romania

