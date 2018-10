Deputatul Remus Borza: Ministrul Toader – o noua propunere pentru sefia DNA 

În urmă cu două luni, când a avut loc procesul de selecție pentru funcția de procuror-șef al DNA, am spus că propunerea ministrului Tudorel Toader va fi o femeie. Acesta a ales să o nominalizeze pe Adina Florea, trimisă recent la plimbare de secţia pentru Procurori a CSM printr-un aviz negativ. În motivare, CSM a explicat că doamna Florea nu ştie diferenţa dintre principiul independenţei procurorului şi cel al subordonării ierarhice şi că are o rezistenţă scăzută la stres, precum și o capacitate de analiză şi de sinteză redusă. Argumentele nu sunt deloc măgulitoare la adresa Adinei Florea. După o audiere de trei ore, secţia de procurori din CSM a taxat-o și pentru că nu a oferit în proiectul său de management soluții eficiente la problemele pe care le-a identificat în cadrul DNA, concentrându-se mai degrabă pe critici aduse fostului management al instituției. Raportat la avizul CSM, la profilul moral și profesional al doamnei Adina Florea, președintele Iohannis nu o va numi în funcția de procuror șef al DNA. Desigur, Tudorel Toader poate să riște și să înainteze președintelui dosarul cu numele Adinei Florea, însă prestația din ultimele zile nu o recomandă în acest moment. Au fost și câteva incidente nefericite. Să nu uităm de intervenția neinspirată a tatălui procurorului. Acesta a făcut referire la un dosar pe numele președintelui, fiind sigur că fiica sa va face ordine în DNA în mai puţin de trei luni.

Nume noi scoase la încălzire

Paula Tănase și Gabriela Scutea sunt două variante demne de luat în seamă.Ministrul justiției a anunțat că azi va analiza cu atenție acest document și va spune dacă va merge sau nu cu propunerea la Iohannis. Cel mai bine ar fi să o retragă acum pe doamna Florea,pentru a nu risca o noua umilire.Atat a dansului cat si a d-nei procuror.. Nici nu este nevoie de o nouă selecție, pentru că sunt deja cinci candidați validați. Oricare din cei cinci poate fi propus. Din nou, nominalizarea va ajunge la CSM. Eu cred că trebuie să fie scoase la încălzire Paula-Nicoleta Tănase, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, și Gabriela Scutea, fost procuror general adjunct al României. Au un parcurs profesional ireproșabil.

De câte ori poate refuza nominalizarea Iohannis

Vechea reglementare a Legii 304/2004 îi permitea președintelui să respingă de câte ori dorea propunerea ministrului Justiției. Între timp, au intrat în vigoare noile reglementări. Pe noua redactare a legii președintele are dreptul o singură dată să refuze propunerea. E foarte probabil ca și cea de-a doua propunere a ministrului Justiției să nu fie acceptată de Iohannis, urmând ca noul procuror șef al DNA să fie desemnat din a treia propunere. Sper ca până de Crăciun să se închidă acest proces. Până atunci, ar fi bine să avem adoptate și noile modificări la Codul penal și de procedură penală.

Intrând în noul an, preluând și președinția Consiliului UE, România are nevoie de stabilitate și consens politic. Are nevoie de cooperarea onestă și în slujba interesului național a tuturor actorilor politici importanți: președinție, Guvern, Parlament. După 30 de ani de tranziție glorioasă de nicăieri spre niciunde, după 14 ani de război fratricid – român contra român -, ar fi cazul să ne dăm mâna, să îngropăm securea războiului, a intoleranței și învrăjbirii și, printr-un efort colectiv, să construim o nouă Românie. O Românie civilizată și europeană. O Românie normală. Să modernizăm statul, aducându-l în secolul XXI, ca adresabilitate, rol și funcționare, să eficientizăm instituțiile statului, care sunt chemate să slujească cetățeanul și nevoile lui, să reformăm marile sisteme publice (administrație, sănătate, învățământ), supradimensionate și neperformante, dar mari consumatoare de resurse bugetare.

Deputatul independent, Remus Borza