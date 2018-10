IPJ Valcea ii verifica pe politistii care au intervenit la o sesizare venita prin sistemul 112 

Conducerea I.P.J. Valcea a dispus efectuarea de verificari in urma apelului prin Sistemul National Unic al Apelurilor de Urgenta 112, primit la data de 12.10.2018, orele 02:40 la Politia Municipiului Ramnicu Valcea, apel prin care s-a sesizat ca pe strada Calea lui Traian, lângă un fast-food, o persoana era căzută pe asfalt. Echipajul care s-a deplasat la fata locului a constatat faptul ca pe trotuarul din fata magazinelor era căzut un barbat de 69 ani din Ramnicu Valcea, ce parea a fi in stare avansată de ebrietate. Din discuțiile purtate cu persoanele aflate la fast-food a rezultat faptul ca barbatul ar fi consumat băuturi alcoolice in incinta, iar la plecarea către domiciliu, din cauza stării avansate de ebrietate, a căzut, fără a fi agresat fizic, informeaza Politia. Barbatul a fost transportat la secția UPU a Spitalului Județean de Urgente Valcea.

Au fost dispuse verificari cu privire la modul de interventie al politistilor, informeaza IPJ Valcea, fara a preciza pentru ce sunt verificati politistii respectivi.

Reactia Inspectoratului Judetean de Politie Valcea a venit ca urmare a unui articol aparut in publicatia www.evenimentvalcean.ro:

FOTO Intervenție halucinantă a unui echipaj de Poliție din Râmnicu Vâlcea