Deputatul PNL Cristian Buican SABOTEAZA economia valceana prin declaratii IRESPONSABILE referitoare la CET Govora?!

NOAPTEA MINTII! Deputatul PNL de Valcea, Cristian Buican, SABOTEAZA economia valceana prin declaratii IRESPONSABILE referitoare la CET Govora?! Buican incearca sa mute atentia opiniei publice de la faptul ca PNL este neputincios si in disolutie la toate nivelurile si ii pune intr-o situatie penibila pe patru consilieri judeteni liberali: Patru consilieri județeni liberali– Pasat Gheorghe, Simion Aurel, Stănculescu Victor și Tomescu Gabriel au fost desemnați de liderul lor – Cristian Buican – să facă o anchetă la CET Govora, după care acesta ne va face public concluziile celor verificate. În opinia deputatului, la CET Govora e un dezmăț pesedist care ar putea duce la distrugerea societății – se arata intr-o publicatie locala.

Comisia nu poate sa fie decat o actiune caricaturala – politica, avand in vedere ca, potrivit informatiilor furnizate de administratorul judiciar EURO INSOL (Alo, Buican si compania glumeata palida, ati uitat ca voi ati bagat CET-ul in insolventa si ca acum nu mai este condusa de Consiliul Judetean, ci de un administrator judiciar?! Daca prostia ar durea…) reiese ca societatea CET Govora este pe drumul cel bun: exista stoc de carbune pentru traversarea iernii, CET-ul furnizeaza energie electrica si abur industrial societatilor de pe Platforma Chimica, se furnizeaza caldura si apa calda populatiei, Consiliul Judetean a semnat contractul de finantare si e in proceduri de licitatie pentru o investitie – rebilitare retele – de 17 milioane de euro! Asadar, Buican TREZESTE-TE!!! Nu realizezi cat de penibili sunteti? Tu si cei patru consilieri judeteni?! Asadar, declaratia liderului PNL Valcea este o fumigena, se intentioneaza, poate, sabotarea negocierilor de tarife intre CET Govora si USG Govora, Oltchim si alte societati de pe platforma?! Poate ca autoritatile judiciare ar trebui sa cerceteze aceasta ipoteza de SABOTARE a CET Govora, prin declaratii iresponsabile!

Administratorul judiciar Euro Insol a reusit sa redreseze CET Govora tocmai prin eliminarea ingerintelor politice din administrarea societatii. De aceea se poate vorbi acum de stabilitate la aceasta societate esentiala pentru economia valceana.

Fumigena aruncata de Buican:

„Am observat că există o îngrijorare privind modul în care este administrată această societate în ultima perioadă. De aceea, am mandat o parte din colegii noștri, consilieri județeni, să studieze modul în care conducerea Consiliului Județean este implicată în administrarea acestei societăți. Este într-o situație specială, dar există semnale că ingerințe politice ale PSD fac ca această societate să aibă o curbă descendentă din toate punctele de vedere. Vom prezenta în curând date și fapte obținute de colegii noștri de la CET și din alte zone în legătură cu matrapaslâcurile făcute la CET Govora, care vor conduce în final la distrugerea a încă unei societăți din județul Vâlcea”, a motivat șeful liberalilor ancheta pe care a le-a solicitat-o colegilor consilieri, conform aceleiasi surse media.

Tiberiu Pirnau