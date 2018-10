Primarul din Stoileşti, Florin Ionescu, a finalizat asfaltarea drumului DC 37 şi a Uliţei „Centru Magazin Urşi”

Potrivit unor precizări ale primarul comunei Stoileşti, Florin Ionescu, lucrările de asfaltare a drumului comunal DC 37 şi a Uliţei „Centru Magazin Urşi” au fost finalizate. În prezent, în localitate se lucrează la construcţia podurilor de interes local în satele Ghiobeşti, Stăneşti şi Izvoru Rece, cu fonduri alocate prin PNDL-2. În cursul anului trecut, primarul comunei Stoileşti, Florin Ionescu, a demarat procedura de licitaţie pentru modernizarea drumului comunal DC 37 și uliță Centru Magazin Urși, o investiţie de 1,1 milioane de euro finanţată de Ministerul Dezvoltării Regionale: „La Ministerul Dezvoltării mai avem depuse două proiecte care vizează asfaltarea drumurilor comunale. Programul acesta nu merge pe promisiuni, merge pe calcule matematice. Sperăm să avem un avantaj, deoarece suntem o localitate mare şi cu un procent mic de drumuri modernizate. Fondurile guvernamentale sunt singura noastră şansă de finanţare. Localitatea este încadrată în categoria comunelor mari atât ca număr de populaţie cât şi ca întindere, având o reţea de drumuri comunale de peste 207 kilometri”. Încă din luna mai s-a finalizat asfaltarea drumului comunal Bîrsoiu-Delureni pe o lungime de 5 kilometri. Pentru acest proiect, administraţia locală a primit finanţare încă din vara anului trecut, fiind printre primele localităţi din ţară care a semnat contractul de finanţare pentru PNDL. Proiectul de asfaltare a drumului comunal a cuprins şi amenajarea, pe o lungime de aproximativ 5 kilometri, a rigolelor şi a celor peste 80 de podeţe de acces către gospodării. În primăvara acestui an, primarul comunei Stoileşti, Florin Ionescu, a lucrat la extinderea iluminatului public în satul Izvorul Rece. La sfârşitul anului trecut, primarul Florin Ionescu a făcut recepţia grădiniţei din satul Urşi, construită cu fonduri alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală I. Proiectul era în faza de modernizare a şcolii din acest sat, tot prin PNDL I, valoarea proiectului fiind de 10 miliarde de lei vechi. „Asfaltăm de şase ani şi am reuşit să modernizăm drumurile pe o lungime de 32 de kilometri. Asta înseamnă că doar 20% dintre drumuri sunt asfaltate. Când am preluat funcţia de primar în localitate nu era un metru de asfalt turnat de nici unul dintre primarii care au condus frâiele acestei comune. Din păcate, şi acum, dacă mergem prin comună găsim sate întregi unde nu este un metru de asfalt, iar pietruirea nu este o soluţie pe termen lung”, a declarat rpimarul Florin Ionescu.