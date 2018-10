PRESA ONLINE: Proiect de lege – Hai la vedere cu finantarea, sa vedem cine plateste MIZERIILE!

Liderul PSD Liviu Dragnea a cerut Guvernului Dăncilă un proiect de lege pentru ”transparentizarea finanţărilor şi modul de cheltuire a banilor” la publicaţiile online. Dragnea a anunţat proiectul la o întrebare legată de cererea lui Dan Voiculescu ca serviciile secrete şi guvernul să investigheze finanţarea mai multor publicaţii online.

„Eu cred că are mare dreptate dl Voiculescu şi ştiu că a mai fost lansat subiectul acum câteva luni şi a fost un mare scandal. De ce să nu ne permitem să ne gândim la asta? Unii nu se pot tăvăli cerând transparenţă, dar nu la ei. Orice firmă din România e transparentă. Să facă (guvernul – n.red.) un proiect de lege privind transparentizarea finanţărilor şi modul de cheltuire a banilor. De ce să fie secrete lucrurile acestea? Se tot vorbeşte că sunt firme acoperite? Dacă sunt mişcări de bani legale, cinstite, unde e deranjul?˝, a spus Liviu Dragnea duminică la RTV. Dan Voiculescu, fondatorul Antenei 3, eliberat anticipat din închisoare după ce a fost condamnat la zece ani pentru corupţie, a cerut coaliţiei PSD-ALDE ”acţiuni concrete” împotriva unor publicaţii. „Atrag atenţia Guvernului că unul dintre rolurile importante ale sale este acela de a asigura o stabilitate economică, socială şi politică în ţară. Orice acţiune netransparentă care nu îşi declară sursele de finanţare, care nu îşi asumă deschis rolul partizan, merită o atenţie specială din partea Guvernului şi a serviciilor de informaţii. În acelaşi timp, actuala putere să nu se mire dacă vor înregistra scăderi în percepţia publică la capitolul încredere şi le recomand transparent, public, cinstit şi prin asumare, să răspundă la aceste pericole prin acţiuni concrete“, a scris Dan Voiculescu pe blog.

Aceasta lege privitoare la transparentizarea finantarii publicatiilor online este binevenita! Nu este corect fata de celelalte publicatii in print si online, cele mai multe de buna credinta, care isi declara lunar veniturile pe surse exacte, prin declaratii la ANAF (SI CARE PLATESC TAXE SI IMPOZITE!!!), sa fii publicatie online fara a-ti declara sursele exacte de finantare! Bineinteles ca si la Valcea cozile de topor din domeniu au sarit de fund in sus, racnind ca din gura de sarpe ca nu sunt de acord cu proiectul de lege care va fi initiat de Guvernul PSD! Au spus ca li se pune pumnul in gura, ca este vorba despre dictatura, ca este pusa presa la zid! Minciuni grosolane! Cu ce i-ar deranja pe acesti domni si doamne sa-si declare sursele exacte ale veniturilor ca restul presei din Romania?! Cele mai multe fituici online primesc bani la negru din finantari obscure interne, dar mai ales externe, cele mai multe impotriva STATULUI ROMAN! Si-atunci: SA TRAIASCA NOUA LEGE DE TRANSPARENTIZARE A PRESEI ONLINE!!! Chiar la Valcea exista fituici online care injura pe toata lumea, cu finantare la negru, care au 0 lei cifra de afaceri pe firmele care editeaza publicatiile fantoma! Hai la vedere cu finantarea, sa vedem cine plateste MIZERIILE!

Tiberiu Pirnau