IVECO Daily sărbătorește 40 de ani, si 20 de ani cu CNG

IVECO Daily, ajuns la cea de a treia generație, a devenit de-a lungul celor 40 de ani de existenta si perfectionare continua, campionul actual al durabilității.

Lansat în 1978, Daily a revoluționat transportul comercial ușor, cu un șasiu derivat din camion, cu tracțiunea pe spate și suspensia frontală independentă. Șasiul în formă de „C” de astăzi este unic si versatil.

De-a lungul celor 40 de ani de la lansare, Daily a introdus numeroase premiere in industrie și a primit recunoaștere din partea experților, rezultând o colecție impresionantă de premii internaționale.

Iveco a impins limitele inovării, versatilității și eficienței în vehiculele utilitare ușoare, adaugand tehnologii eficiente și ecologice, in contextul in care aceste cerințe au devenit din ce în ce mai critice pentru sectorul transporturilor. Până în prezent, industria detine un concept unic Daily Blue Power: modele care eliberează operatorii de transport de constrângerile celor mai stricte reglementări de mediu și a care a primit si titlul de „Van International of the Year 2018”.

Fiind una dintre opțiunile din familia Blue Power, Daily Hi-Matic Natural Power a devenit primul vehicul CNG cu o cutie de viteze automată cu 8 trepte în industria LCV, introdus în 2017. A fost votat în Italia drept camionul cel mai durabil al anului in 2018.

CNG Daily a fost primul vehicul utilitar ușor, cu motor pe CNG, introdus în 1998. Vânzarea a mai mult de 4.000 de vehicule utilitare cu combustibil lichid CNG, în Europa de Vest a permis companiei Iveco să se stabilească ca lider european în domeniul motoarelor cu impact redus asupra mediului.

Începând cu anul 2009, ECO Daily Natural Power a continuat tradiția, CNG zilnic, cu premiul „Green Van of the Year 2009” la Premiile Fleet Van în octombrie 2009

In citatul de atribuire a fost subliniat faptul că ECODaily Natural Power îndeplinea deja nivelurile de emisii Euro6 cerute de standardele europene și a fost primul vehicul utilitar ușor în Europa capabil să garanteze o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu pana la 62% mai mult fata de modelul diesel.

Astăzi, peste 3 milioane de vehicule, fabricate pe 3 continente, care se află pe drumurile din 110 de țări, dovedește popularitatea acestui model și capacitatea excepțională de adaptare a acestuia la nevoilor specifice ale clienților din întreaga lume.

Pierre Lahutte, președintele mărcii IVECO, a comentat: „În acest an, sărbătorim o piatră de hotar importantă în viața Daily – o familie de vehicule care a fost înaintea industriei încă de la începutul ei, iar cei 40 de ani reprezintă punctul culminant al tranziției la transportul durabil. De-a lungul istoriei sale lungi, sa bucurat de un succes enorm cu operatorii de transport și experții din industrie, câștigând numeroase premii în întreaga lume. Este o gama de autovehicule care a privit întotdeauna viitorul și a știut cum să anticipeze nevoile clienților noștri, pastrand în același timp valoriile de bază versatilitatea, fiabilitatea și eficiența – fiind întotdeauna partenerul perfect pentru zona de afaceri ale clienților nostri.

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.