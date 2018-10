Adăpost ilegal desfiinţat cu sprijinul cetăţenilor – un amarat isi facuse adapost sub un pod din Ramnicu Valcea…

La data de 26.09.2018, ca urmare a unor activităţi comune demarate de Poliţia Municipiului Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea şi Direcţia Poliţiei Locale din cadrul Primăriei municipiului, au fost identificate 3 persoane care îşi amenajaseră un adăpost temporar sub podul rutier de lângă Catedrala Ostroveni.

Cei în cauză au fost conduşi la sediul Direcţiei Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a li se stabili datele de identitate, doi dintre aceştia, întrucât nu aveau domiciliul pe raza municipiului, fiind conduşi către localităţile de domiciliu. Cea de-a treia persoană, deşi a declarat că se va deplasa către domiciliul personal din judeţul Caraş-Severin, a fost găsită de un echipaj al Direcţiei Poliţiei Locale în data de 30.09.2018, tot pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Cu sprijinul angajaţilor Direcţiei de Asistenţă Socială a Primăriei municipiului, s-a luat legătura cu rudele persoanei, iar la data de 01.10.2018, acesta a fost preluată de către fratele său din municipiul Craiova, în contextul în care rupsese orice legătură cu membrii familiei de mai mulţi ani.

Direcţia Poliţiei Locale adresează mulţumiri atât instituţiilor implicate, cât şi cetăţenilor care au cerut sprijinul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea pe diverse reţele de socializare.

Din pacate, mai mult ca sigur, acest om bolnav si fara ajutor real de la familie va ajunge inapoi pe strazi daca autoritatile cu atributii in domeniul social nu se vor implica in sprijinirea lui in mod real.