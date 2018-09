Un smecher de pe strada Henri Coanda polueaza un cartier intreg si pe autoritati le doare in….

Un fum inecacios polueaza de cateva zile populatia din Ramnicu Valcea de pe strada Henri Coanda, cartierul Nord. Mai multi locuitori din zona ne-au adus la cunostinta o situatie care dureaza de cativa ani: proprietarul unei case, situata intre mai multe blocuri, detine o centrala pe carbune care in lunile de frig de peste an scoate un fum negru, care se raspandeste pe o raza destul de mare. Vecinii de la blocuri sunt disperati, nu mai pot deschide ferestrele si nu mai au posibilitatea sa-si usuce rufele pe balcoane! Oamenii au depus mai multe sesizari la Garda de Mediu, Primaria Ramnicu Valcea, Directia de Sanatate Publica, dar degeaba! Dezamagiti, oamenii ne-au spus ca individul poluator, cu care nu se poate discuta omeneste, fiind destul de recalcitrant, are pile la autoritati, avand o firma de constructii care lucreaza cu mai multe institutii publice!

Traim in secolul XXI si exista o legislatie europeana in domeniul mediului, care trebuie respectata.

In concluzie, daca fumul rezultat depaseste concentratia de poluare admisa, atunci cel ce produce aceea poluare ar putea fi penalizat si obligat sa inlature cauzele ce au produs acele noxe.

Nu mai suportam fumul emis de vecinul de langa mine am ajuns sa nu dormim noaptea de frica sa nu ne axfixiem de fumul emis de cosul sau miroase ingrozitor fumul de carbuni ajutati-ne va rog mult. – ne-a declarat un valcean afectat de aceasta situatie.

In atentia autoritatilor:

Ziarul de Valcea a contactat un specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, in legatura cu aceasta situatie, care ne-a transmis urmatorul raspuns:

Sesizati in scris, cu nr. de inregistrare/ data, primaria, Garda de mediu si Directia de sanatate publica (DSP). In urma controlului efectuat, vecinul poate fi obligat sa rezolve situatia de disconfort creata.

Mirosul este neplacut, dar inhalarea prelungita si periodica, de gaze toxice cu continut de oxid si bioxid de carbon, oxizi de azot, etc. (in functie de materialul de ardere din soba) poate crea imbolnaviri grave sau in cazuri mai usoare, disconfort la respiratie persoanelor expuse.

La DSP puteti solicita efectuarea de determinari de gaze in fumul emanat la cos. Buletinul de determinare noxe obtinut pe aceasta cale il puteti utiliza in instanta, daca va decideti la o actiune juridica prin care sa solicitati vecinului aplicarea unei solutii tehnice corecte pentru dirijarea fumului de la cos (suprainaltare cos, ventilare gaze de la cos la inaltime, captare gaze si neutralizare, etc.).

Solutia tehnica pentru rezolvarea situatiei o puteti primi in baza buletinului de determinare noxe, de la o firma de proiectare autorizata sa intocmeasca proiecte de mediu.

