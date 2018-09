Fostul viceprimar al municipiului Ramnicu Valcea, Eduard Varlan, se va calugari!

Fostul viceprimar al municipiului Ramnicu Valcea, Eduard Varlan, se va calugari! Politicianul s-a schimbat total in ultima perioada, la 180 de grade. Omul are o viata spirituala total imbunatatita, un caracter minunat, a renuntat la vicii, s-a apropiat de viata duhovniceasca! Varlan il are, se pare, parinte spiritual chiar pe IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, langa care este vazut din ce in ce mai des. Varlan se apropie cu pasi repezi de calugarie, de viata de manastire. Urmeaza Buican, Lovin, Bulacu si… altii.

Ha!

Acest text va fi considerat un…pamflet

Tiberiu Pirnau