Pimarul din Zătreni, Constantin Liţoiu, pregăteşte 2 proiecte cu fonduri europene pentru asfaltarea a 7,5 km de drumuri

Potrivit primarului din Zătreni, Constantin Liţoiu, se lucrează în prezent la elaborarea a două proiecte cu fonduri europene, pentru asfaltarea a 7,5 km de drumuri și pentru o grădiniță în curtea școlii. Edilul a mai declarat că nu a primit deloc bani pentru calamități, dar cu toate astea se pietruieşte DC 676A, drumul Boru, care face legătura cu localitatea Livezi. În vara acestui an, primarul din Zătreni, Constantin Liţoiu, anunţa că au fost modernizaţi și asfaltaţi 6,8 km de drumuri sătești, comuna având în prezent circa 20 km de drumuri asfaltate. În acest an, la Zătreni, a demarat reabilitarea mai multor drumuri de interes local care nu sunt asfaltate. Potrivit primarului Constantin Liţoiu, fondurile pentru această investiţie au fost alocate de Guvern pe situaţii de urgenţă: „E vorba de recondiţionarea a circa 12 de kilometri de drumuri, în mai multe sate. Astfel, vor fi modernizate tronsoane din Mecea, Dealu Glămeia, Valea Văleni, Ciorteşti, dar şi altele. Toate sunt drumuri importante pentru comunitate şi trebuie să intervenim în regim de urgenţă. Iniţial, am vrut să depunem proiecul de reabilitare a acestor artere pe PNDL 2, dar şansele de a obţine finanţare erau foarte mici”. Extinderea rețelei de canalizare este, de asemenea, un pas foarte important, în materie de investiții publice pentru orice localitate din mediul rural, şi, de aceea, primarul din Zătreni, Constantin Liţoiu, promite că în 2-3 ani localitatea va avea rețea de canalizare în toate satele. La data de 6 martie 2018, primarul din Zătreni, Constantin Liţoiu, a semnat contractul la Ministerul Dezvoltării în vederea realizării proiectului finanţat prin PNDL „Extindere canalizare în satele Valea Văleni, Ciortești, Zătreni, Manicea și Butanu în comuna Zătreni”, în valoare de circa 25 miliarde de lei vechi. Deja, în luna februarie a avut loc recepția la obiectivele de investiții, respectiv 26 de km de extindere rețea de apă, iar pe data de 22 februarie 2018 a fost semnat contractul de execuţie lucrări de refacere drumuri calamitate pe 12,4 km, poduri și podețe. În vara anului trecut, Ministerul Dezvoltării Regionale a decis alocarea sumei de 30 miliarde de lei vechi pentru două proiecte prin PNDL 2, printre care şi „Anvelopare Școala Zătreni” (5 miliarde de lei vechi).