Şcoala Gimnaziala Stoileşti coordonează un parteneriat şcolar internaţional

Şcoala Gimnazială Stoileşti începe anul şcolar 2018/2019 într-un context fericit. Se pregăteşte să deruleze al patrulea proiect cu finanţare europeană. Este vorba de parteneriatul şcolar Read more- be more, parte a programului Erasmus+, Acţiunea KA2.

Parteneri în cadrul acestui proiect vor fi: Şcoala Gimnazială Stoileşti, ce va îndeplini şi rolul de instituţie coordonatoare, Ahmet Serife Sanli Ortaokulu din Turcia, Kazlu Rudos Valdorfo Progimnazija din Lituania şi Szkola Podstawowa w Woli Rozanieckiej din Polonia. Proiectul se va desfăşura pe parcursul a 18 luni şi beneficiază de o finanţare totală de 77 270 euro, din care coordonatorul român va primi 24 635 euro.

Scopul proiectului nostru este de a stimula interesul elevilor din învățământul primar și gimnazial pentru lectură, pentru a dezvolta și a activa vocabularul și pentru a dobândi abilităţi de muncă intelectuală, pentru a atenua unele dintre cauzele care pot duce la eșecul școlar.

Ca obiective specifice, proiectul urmărește dezvoltarea competenței de învățare de-a lungul vieții prin transmiterea unui ritm de lectură constant în rândul elevilor. De asemenea, dorim să dezvoltăm competența de alfabetizare a elevilor, valorificând texte literare și non-literare pentru a înțelege lumea în care trăiesc.

Vom folosi tehnologia modernă, care îl distrage pe elev de la citit, în avantajul nostru ca mijloc sau suport pentru lectură.

Rezultatele concrete ale proiectului vor fi:

reorganizarea bibliotecii fiecărei școli, valorificând schimbul de experiență între școlile partenere;

toate școlile partenere vor crea cluburi de lectură;

se vor realiza o broșură și pliante semestriale care să informeze părinții cu privire la modalitatea de a motiva și sprijini copiii să citească;

proiectul va fi popularizat pe site-urile școlilor partenere și pe blogul proiectului;

elevii vor fi încurajați să scrie recenzii și chiar propriile lor creații (poezie și proză), care vor fi publicate pe site-urile școlilor și în revistele tipărite ale școlilor partenere;

parteneriatul va fi promovat și pe etwinning, unde elevii vor putea să comunice între ei, îmbunătățind abilitățile lor de comunicare în limba engleză.

Prof. Cristian- Ionel Din