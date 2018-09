Primarul Râmnicului, Mircia Gutău, a anunţat că nu renunţă la ideea unificării celor doua teatre – „Anton Pann” şi „Ariel”

În cadrul unei emisiuni TV, primarul Râmnicului, Mircia Gutău, a anunţat că nu renunţă la ideea unificării celor doua teatre – „Anton Pann” şi „Ariel” – precizând că a purtat mai multe discuţii cu conducerea Consiliului Judeţean pentru găsirea unei soluţii legale pentru a fi realizată efectiv fuziunea. Este în analiză o propunere privind crearea unei singure unităţi teatrale, din cele două existente, care să poarte o denumire nouă, la fel cum au fost purtate discuţii de către primarul Gutău cu ministrul Culturii pentru a se găsi o modalitate de finanţare a personalului angajat din teatrele din România. Deocamdată, se aşteaptă avizul Ministerului Culturii pentru a fi realizată unificarea celor două teatre din Vâlcea….

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău susţine că asocierea este cea mai bună soluţie „pentru că Râmnicu Vâlcea nu-şi permite două teatre”, dând exemplu oraşe mari, precum Timişoara sau Cluj, care au un singur teatru de stat – mentioneaza adevarul.ro. Există însă şi oraşe în care sunt mult mai multe teatre. „Am purtat o discuţie cu Consiliul Judeţean legată de cele două teatre. Să nu creadă cineva că am abandonat această idee. La conducerea Anton Pann este o perioadă de interimat (după plecarea directorului Roman – n.r.). Vrem să asociem aceste două teatre pentru că transferul de la o unitate administrativă la cealaltă este un proces mai greoi, mai complicat. Făcând o asociere şi schimbându-i denumirea, cel mai probabil, putem fructifica spaţiile pe care le are Teatrul „Anton Pann”. Nu mi se pare firesc ca în momentul de faţă Teatrul Ariel să plătească chirie la Casa de Cultură a Sindicatelor ca să-şi facă repetiţiile, să-şi desfăşoare activitatea într-un spaţiu foarte mic, la Cinematograful Ostroveni (deşi când a fost reabilitat una dintre destinaţiile pe care urma să le aibă era şi de sală de teatru – n.r.) căci nu intră foarte mulţi spectatori, iar sediul îl au în Parcul Zăvoi. În schimb, această clădire importantă care este a Consiliului Judeţean, făcută pe milioane grele, în centrul oraşului, nu este folosită la maxim, de către Anton Pann. Acolo sunt două săli de spectacol. Am găsit înţelegere la Consiliul Judeţean şi vom face acest lucru, pentru ca spaţiul existent să fie fructificat la maxim, iar bugetul să fie mai mare. Consiliu Judeţean este de acord”, a mai spus edilul Mircia Gutău. Un alt motiv pentru care se doreşte unificarea lui Ariel cu Anton Pann este că la cel dintâi sunt 44 de persoane angajate, dintre care doar 18 sunt actori, restul fiind personal auxiliar, iar bugetul anual este în jur de 3 milioane lei. Teatrul Ariel a luat naştere după ce o parte a unei trupe de la Anton Pann s-a desprins de aceasta în urmă cu două decenii. Conducerea Primăriei Râmnicului de la acel moment a luat decizia de a înfiinţa propriul teatru, iar Teatrul Anton Pann a trecut din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea. În urmă cu un an, edilul Râmnicului susţinea că banii economisiţi prin unirea celor două instituţii se vor îndrepta spre căminul de bătrâni din subordinea Primăriei. Asocierea este însă un proces de durată, pentru că trebuie demaraţi anumiţi paşi juridici, consultat Ministerul Culturii. Gutău a mai explicat că la nivelul Asociaţiei Oraşelor din România s-a discutat ca Ministerul Culturii să preia sarcina de a plăti personalul din teatrele şi filarmonicile de stat din România, dar încă nu s-a concretizat această idee, iar administraţiile publice să asigure spaţiul, întreţinerea şi dotarea necesară.

