Adio taximetristi nesimtiti, cocalari, jegosi, nespalati si care traiesc dupa propriul cod rutier? Putin probabil, dar de acum legea se schimba 

Toata lumea stie ca pentru fiecare taximetrist cinstit si civilizat exista circa 10 de taximetristi cocalari, jegosi, nespalati si care traiesc dupa propriul cod rutier. Constienti de faptul ca majoritatea taximetristilor sunt niste specimene de cea mai joasa calitate, guvernul vrea sa schimbe legea si sa nu mai lase orice maimutoi sa se urce la volanul unei masini galbene.

Am vazut cazuri de taximetristi violatori si ucigasi, taximetristi scandalagii care ies la bataie cu maciuca de lemn, dar si extrem de multe exemple zilnice din traficul capitalei de taximetristi care traiesc si circula dupa propriul cod rutier din mintea lor. Adica acesti indivizi nu au auzit de semnalizare, de acordare de prioritate sau de lasarea libera a unei benzi… Ce naiba, ei doar „au client”, asa ca li se cuvine tot…

In speranta ca peisajul plin de culoare, murdarie si nesimtire al taximetriei din Bucuresti se va spala, guvernul a anuntat ca urmeaza sa se schimbe legea. Mai exact, cine vrea sa se faca taximetrist trebuie sa indeplineasca noi reguli. In primul rand, cine vrea sa se faca taximetrist sau sa continue aceasta meserie, trebuie sa aiba un cazier curat, din care sa lipseasca orice fel de condamnare pentru infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice, infractiuni privind traficul si consumul de droguri, infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale, infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, infractiuni contra patrimoniului. Adica un sofer trebuie sa fie curat din toate punctele de vedere.

In plus, purtatorul de cuvant a mai spus ca taximetristii trebuie sa detina un certificat de competenta profesionala. Acesta o sa aiba o valabilitate de 10 ani, iar pentru obtinerea lui taximetristul aspirant trebuie sa aiba un liceu terminat, cu sau fara bacalaureat obtinut, participarea la un curs si promovarea unui examen. Toate aceste reguli vor fi reglementate de Ministerul Transporturilor si aprobate prin ordin de ministru in cel mai scurt timp.

Vestea aceasta este una extrem de buna. Insa nu strica o mai mare atentie asupra taximetristilor deja existenti. Adica taximetristi cu vreo 3 clase, care nu aveau nici inteligenta si nici pregatirea ca sa faca orice altceva, asa ca au devenit soferi. Taximetristi deja existenti care au multe probleme cu legea, care, din pacate, s-au obisnuit sa conduca dupa propriile legi, avand impresia ca li se cuvine tot. Poate ca infrastructura nu e cea mai buna, poate ca strazile nu sunt cele mai drepte si curatate, insa nimeni nu ii obliga sa faca asta… Speram ca noile legi ii vor mai cerne pe acestia si vor ramane soferii cu adevarat respectuosi, care nu te conduc vara in maieu si slapi, care nu fumeaza fara sa te intrebe si care nu te intreaba unde te duci, sa se convinga ca le iese spaga mare…

Sursa: https://www.4tuning.ro/legislatie-auto/adio-taximetristi-nesimtiti-putin-probabil-dar-de-acum-legea-se-schimba-29218.html