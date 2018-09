Numarul de donatori voluntari de sange din Valcea este din ce in ce mai mic!

Dragi valceni,

Ne vine greu sa credem ca in timp ce numarul bolnavilor care au nevoie urgenta de transfuzii de sange este din ce in ce mai mare, numarul de donatori voluntari de sange este din ce in ce mai mic!

Nici chiar oamenii care au in famile rude care au nevoie de transfuzii nu mai doneaza! Ce s-a intamplat cu spiritul de solidaritate al valcenilor sau toti valcenii sunt bolnavi sau plecati si nu mai are cine sa doneze!?

Speram ca nu este asa, pentru ca in cazul acesta pacientii internati cu nevoie de transfuzie nu vor mai avea nici o speranta!

Va rugam sa va aminititi de cei aflati in suferinta si cei care sunteti sanatosi, sa veniti la Centrul de Transfuzie Valcea, sa donati sange si sa salvati viata semenilor nostri!

Va asteptam de luni pana vineri intre 7.00 – 11.30.!

Centrul de Transfuzii Valcea