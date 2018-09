Primarii liberali de la Valcea fug spre… PSD

Deputatul Cristian Buican, eternul pres. din fruntea PNL Vâlcea, demonstrează din nou că nu are fibră de manager politic şi nu ştie să conducă un partid, precum este PNL. După atâţia ani în vârful liberalilor vâlceni, Buican nu stăpâneşte arta dialogului şi a negocierii cu ceilalţi membri PNL şi, de aici, ies mereu „scântei” la fiecare şedinţă de partid. Deja, doi primari liberali (Cătălin Avan – de la Păuşeşti-Otăsău şi Nicolae Voicescu – de la Fârtăţeşti) sunt pe picior de plecare din partid, dar mai sunt alţi 6-7 primari care sunt nemulţumiţi de atitudinea stalinistă a lui Buican. În plus, şi pe consilierii judeţeni i-a pierdut numitul Buican, aceştia votând pentru sau abţinându-se la hotărârile privind darea în administrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea a unor spaţii în Centrul Militar Judeţean, precum şi la solicitarea de trecere a unor imobile, teren şi construcţie garaj, cu 5 boxe, din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului, în domeniul public al judeţului Vâlcea. Pe surse am aflat ca prima optiune a celor doi primari va fi sa candideze din partea PSD la urmatoarele alegeri locale.