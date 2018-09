SCM Rm. Vâlcea continuă recitalul în debutul acestui sezon: victorie la 10 goluri diferenţă cu nou-promovata Gloria Buzău, în prima etapă a Ligii Naţionale! 

ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

În faţa unei săli aproape pline, nou-promovata a început tare, cu 2-0, dar Vâlcea a rămas stăpână pe situaţie şi a pus rapid lucrurile în ordine. După 10 minute conducea deja cu 4-2, apoi diferenţa a tot crescut până la final. Apărarea a fost şi de această dată punctul forte al echipei, drept dovadă că Gloria Buzău a marcat doar 14 goluri pe parcurs.

”Mă bucur că am debutat în Liga Naţională cu o victorie concludentă la Buzău, în urma câştigării Supercupei României, ceea ce confirmă forma bună prin care trece echipa noastră. A funcţionat foarte bine faza de apărare şi în acest context am dat posibilitatea tuturor să intre în teren. Vreau să cred că aceste prime două jocuri reuşite ne vor da încredere şi motivaţie în vederea realizării obiectivului pentru următorul joc cu SCM Craiova, de a obţine cele 3 puncte”,ne-a declarat Florentin Pera. Antrenorul SCM Rm. Vâlcea s-a arătat satisfăcut de startul luat în acest sezon: ”Este un start foarte bun, venim şi după o vară cu o pregătire care a mers aşa cum mi-am dorit. Mă bucur că am reuşit să menţinăm şi să confirmăm forma sportivă din jocurile amicale. Sper să avem continuitate şi acelaşi spirit de luptă”.

Într-o altă partidă desfăşurată duminică dimineaţă, Măgura Cisnădie, medaliata cu bronz în ultima ediţie de campionat, a câştigat cu 22-19 pe terenul echipei CSM Slatina. (prosport.ro)