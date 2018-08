Sparle si soparle, 30.08.2018

Joi, 29 august a.c., începând cu ora 10.30 , a avut loc festivitatea de primire a membrilor Corpului Diplomatic Român care vizitează judeţul Vâlcea, în contextul sărbătoririi „Zilei Diplomaţiei Române”. Primirea distinşilor noştri oaspeţi a avut loc la Teatrul Anton Pann din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde au fost amenajate expoziţii şi standuri reprezentative pentru judeţul Vâlcea. Hans Klemm, ambasadorul SUA, a fost asteptat doar cu sare, fara paine. In ochi! Din fericire, pentru el, ambasadorul nu a mai ajuns la Valcea…

Nicolae Raduca de la Ralunic a lucrat perfect la extinderea Hotelului Alutus din centrul municipiului Ramnicu Valcea (viitorul Hotel Ramada). Profesionalismul si seriozitatea sunt etichetele firmei Ralunic!

Am primit la redactie o scrisoare acida in care secretarul unei comune din apropierea municipiului este acuzat ca ar fi masluit cartile la un concurs de angajare, pe un post de inspector in cadrul institutiei, in favoarea… sotiei. Bineinteles ca noi nu dam crezare acestor acuzatii, gura targului fiind foarte rautacioasa.

Celebrul afacerist Soava, patronul de la AS Trans, va construi un bloc pe malul raului Olanesti, zona Splaiul Independentei din Ramnicu Valcea. Dupa ce a cumparat jumatate din hotelul si restaurantul Crystal Palace, Soava s-a lansat, iata, puternic in afacerile imobiliare. Cinste lui!