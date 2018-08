La Mulți Ani, Stoilești !

În ultima duminică a lunii august cei născuți în comuna Stoilești serbează aniversarea acestei frumoase comune, petrec împreună , își revăd prieteni și rude ,uneori după perioade lungi de timp. Consiliul local și primarul Florin Ionescu se implică pentru a organiza ireproșabil un eveniment care strânge câteva mii de participanți în târgul săptămânal din punctul Baia. Programul manifestărilor a fost structurat pentru a satisface toate generațiile și pentru oamenii deosebiți care mi-au marcat copilăria și adolecența. Sunt legat de fiecare comunitate vâlceană, dar mereu am spus că Stoileștiul este cea mai frumoasă comună din Vâlcea și sunt mândru că sunt fiu al acestei comune.

Vă doresc din inimă să vă bucurați cu toții și de această dată că sunteți împreună!

Îl felicit pe primarul Florin Ionescu pentru că a reușit și în acest an sa organizeze un eveniment de excepție!

Îmi pare rău că de această dată nu am putut fi prezent, dar am fost alături de dumneavoastră cu sufletul!

La mulți ani tuturor celor năcuți și crescuți aici, la mulți ani comunei noastre Stoilești !

Eugen Neata, deputat PSD