Atenție! Pe 3 septembrie, CET-ul oprește apa caldă la toți consumatorii!

Avand in vedere contractul de furnizare energie termica catre CIECH Soda Romania nr. 81495/18.11.2016 care prevede oprirea totala o data la patru ani si nota comuna incheiata intre CET Govora, CIECH Soda Romania si Oltchim SA prin care s-a stabilit ca oprirea totala sa se faca in perioada 02 – 11 septembrie 2018, va comunicam ca incepand cu data de 03.09.2018 ora 07:00 CET Govora va sista furnizarea agentului termic sub forma de apa fierbinte catre toti consumatorii racordati la sistemul de termoficare al municipiului Ramnicu Valcea.

Mentionam ca aceste lucrari de mentenanta prevazute pentru perioada mentionata nu se pot efectua decat cu oprirea tuturor instalatiilor.

In conditiile in care toate lucrarile prevazute a fi efectuate in aceasta perioada de cele 3 societati mentionate mai sus se vor termina mai repede decat data prevazuta pentru repornire, CET Govora va reveni in timp util cu o adresa de informare prin care va comunica data reinceperii furnizarii de apa fierbinte catre consumatorii municipiului Ramnicu Valcea.

“Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat in aceasta perioada”, a transmis conducerea CET Govora.