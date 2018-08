Slujitorii FALSI ai Domnului din Valcea joaca la pacanele si cersesc bani de la oamenii de afaceri

In mod evident, sfidator si chiar strigator la cer, mai multi preoti valceni actioneaza in totala contradictie cu prevederile Bisericii Ortodoxe Romane. De la volanul unor masini super-luxoase acesti indivizi arunca priviri pline de aroganta muritorilor de rand. Sunt slujitori FALSI ai Domnului in Valcea, actionari in mai multe firme, de la carciumi pana la depozite de constructii. Altii alearga la cerseala pe la oamenii de afaceri de buna credinta din judet, folosindu-se de statutul de preot. Pe unii ii vezi zi de zi pe la pacanele, prin localurile dotate cu astfel de masinute. Si ne oprim aici cu aceasta enumerare a unor fapte… diavolesti, nicidecum crestinesti! In aceste conditii, cum sa mai mearga valcenii cu drag, in bisericile unde sunt preoti acesti indivizi, care numai pe Domnul Hristos nu-l slujesc! Cu siguranta, Inaltpreasfintitul Varsanufie va separa aceasta neghina din graul Bisericii Valcene!

Tiberiu Pirnau