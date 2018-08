În comuna Slătioara nivelul rezervei de apă a ajuns la un nivel critic. Apelul edilului Sorin Romcescu

Datorita secetei din ultima perioada coroborata cu intervenirea unei avarii la unul dintre puturile care alimenteaza sistemul de apa, nivelul rezervei din comuna Slătioara a ajuns la un nivel critic.

In aceste conditii va recomandam si rugam insistent sa utilizati apa de la robinet doar in scopuri casnice.

Este interzisa utilizarea apei pentru irigatii, adaparea animalelor, in constructii, etc.

In conditiile in care nu se va reglementa consumul,ne vedem pusi in situatia de a opri alimentarea cu apa in toata comuna pentru o perioada necesara refacerii rezervei de apa.

In paralel, se lucreaza la remedierea avariei la putul defect,interventie ce se poate realiza doar cu firme specializate si echipamente care nu pot fi procurate in timp foarte scurt .

Pentru orice detalii puteti contacta responsabilul SC Apa Canal Slatioara,domnul Sorin Tita, telefon 0740750446.

Facebook-Primăria Comunei Slătioara