Baronul cerealelor din Dolj, Mihai Anghel, acuzat de returnări ilegale de TVA si de tepe date afaceristilor de buna credinta!

Magnatul doljean Mihai Anghel are în arendă în judeţul Dolj peste 20.000 de hectare de teren şi o avere estimată la aproximativ 40 de milioane de euro. Afaceristul este cercetat de procurorii DIICOT pentru returnări ilegale de TVA.

Marele fermier Mihai Anghel este acuzat că în perioada 2006-2008 a obţinut returnări ilegale de TVA în valoare de 5 milioane de euro prin intermediul firmelor pe care le deţine. SC Cerealcom SA încasase 4,5 milioane de lei, SC Cervina SA Segarcea – 3,4 milioane de lei, SC Oltyre SA Craiova – 2,8 milioane de lei, SC Redias SA Redea, din judeţul Olt – 4,9 milioane de lei, iar SC Crama Segarcea SRL – 370.000 de lei. Baronul cerealelor din Dolj este de ani bun un apropiat al PSD. Dosar plimbat între DNA şi DIICOT Magnatul doljean are o avere estimată la aproximativ 40 de milionae de euro. Procurorii DNA-Craiova au stabilit că Anghel a obţinut illegal returnări de TVA în valoare de 200.000 de euro, iar dosarul a fost trimis la DIICOT. Procurorii fac şi în momentul de faţă cercetări pentru a stabili cu exactitate valoarea prejudiciului.

Mihai Anghel este acuzat alături de alte 15 persoane de constituire a unui grup infracţional organizat, fals, uz de fals şi înşelăciune. În urma anchetei procurorii au stabilit că, baronul cerealeleor din Dolj a achiziţionat mai multe utilaje, în baza unor facturi, obţinând returnări de TVA, operaţiunile de achiziţie fiind apoi stornate în contabilitate. Magnatul a mai fost acuzat de anchetatori că a pus mâna pe acţiunile Cerealcom fără o reevaluare a capitalului social. Valoarea reală ar fi fost de 12,5 milioane de lei, nu de 1,9 milioane, cât a plătit Anghel. Mihai Anghel susţine că firmele pe care le deţine au fost verificate minuţios, fără a fi găsite nereguli. Percheziţii acasă la baronul cerealelor Mihai Anghel a mai fost acuzat în anul 2012 de constituirea unui grup infracţional organizat, compus din cetăţeni români şi libanezi – scria adevarul.ro in urma cu ceva timp

Omul de afaceri este acuzat alături de alte 20 de personae că prin intermediul mai multor societăţi comerciale ar fi obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Din grupul infracţional fac parte cetăţeni români şi libanezi. „În perioada 2010 – 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Deşi cerealele proveneau din Turcia sau Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extracomunitare cu scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export al unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în acest mod realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 30.000.000 de euro“, au declarat procurorii DIICOT. Omul de afaceri a achiziţionat în 1999 compania Cerealcom, în portofoliul său intrând apoi Cervina Segarcea şi Redias Redea, ambele ocupându-se de cultivarea cerealelor şi a legumelor. Cerealcom, cea mai mare dintre firmele lui Mihai Anghel, comercializează anual 400.000 tone de cereale, având o cifră de afaceri de 100 de milioane de euro. Societatea mai deţine şi o reţea de silozuri, cu o capacitate totală de stocare de 350.000 de tone.

Mihai Anghel are un tupeu iesit din comun in relatia cu reprezentantii statului: finantisi, politisti, procurori etc. Se comporta ca un adevarat satrap al Olteniei si foloseste un limbaj injurios cu toate persoanele care nu-i canta in struna! Mai nou, baronul Anghel s-a apucat sa le traga tepe de miliarde de lei oamenilor de afaceri de buna credinta, care intra in colaborare cu el pe diverse domenii. Rusine sa va fie, domnule Anghel, pentru comportamentul de mecanic needucat!