Primarul Constantin Cîrstina sprijină investiţiile private importante din comuna Orleşti

Primarul comunei Orleşti, Constantin Cîrstina, a anunţat că un investitor privat a demarat construcția unei ferme piscicole, prin fonduri europene. Ferma este amplasată chiar pe Bulevardul Viilor și în urma investiției va fi reabilitată fosta locație a Fermei Vinalcool: „Este un investitor serios care a pornit această afacere generând locuri de muncă, investind într-un domeniu nou pe piaţa românească. Am înţeles că pe lângă acest complex piscicol investitorul doreşte construcţia unui restaurant şi a unei structuri turistice pe malul Oltului. Ne dorim cât mai mulţi astfel de investitori serioşi în Orleşti şi primăria va fi receptivă la orice plan de afaceri pe care cineva doreşte să le prezinte şi în măsura în care putem să sprijinim, o vom face”. De o bună perioadă, comuna Orleşti are o zonă industrială în plină dezvoltare, care include industria petrolieră, piscicultura, o fabrică de ambalaje, reparaţii auto, viticultură. Astfel, în Orleşti, există o zonă industrială unde lucrează circa 200 de salariaţi. Comuna Orleşti a luat iniţiativa de a deveni un mic centru urban riveran drumului naţional 64 Râmnicu Vâlcea – Slatina, cu o dinamică economică accelerată şi cu o dimensionare a forţei de muncă. Primarul liberal al comunei Orleşti, Constantin Cîrstina, are două proiecte de implementat, investiții care privesc satele Scăioși și Aurești, şi unde vor demara lucrările de apă şi canalizare în toamna acestui an: „Vom pune la punct reţeaua de apă şi canal din cele două sate, unde deja există o creştere a construcţiilor şi unde era nevoie categorică de ridicare a standardelor și sper ca, cel târziu, în toamnă să putem da ordinul de începere a lucrărilor. Iar din bugetul local doresc să continuăm trotuarele până la hotar cu Prundeni”. Potrivit comunicării oficiale a Ministerului Dezvoltării Regionale, Primăriei comunei Orlești i-a fost alocată suma de peste 7,4 milioane de lei (1,7 milioane de euro) pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, satele Scăioși, Aurești, comuna Orlești, județul Vâlcea”. În următorii ani, prioritățile declarate ale primarului din comuna Orlești, Constantin Cîrstina, sunt modernizarea infrastructurii și ridicarea standardului de viață a comunității. După ani şi ani de eforturi, primarul liberal al comunei Orleşti, Constantin Cîrstina, a reuşit să transforme în bine localitatea vâlceană, iar acum are aproape toate străzile asfaltate, cu o dispunere geografică între râul Olt şi dealurile viilor.