PERICOL! Albia Lotrului ESTE BLOCATĂ de săptămâni de zile de alunecarea de teren din zonă! ABA Olt trebuie sa intervina urgent pentru a se evita o TRAGEDIE!

Toți cei care am trecut zilele trecute pe Valea Lotrului spre Transalpina, am putut vedea dinjos (aval) de Lacul Brădișor cum albia Lotrului ESTE BLOCATĂ de săptămâni de zile de alunecarea de teren din zonă. Domnule Dragnea (o să vedeți imediat de ce mă adresez și dumnealui), dacă tot ați mărit salariile bugetarilor (asta este OK) și le-ați dat minivacanțe și alte favoruri, măcar triați profesioniștii și înlăturați puturoșii din sistem. Vă mai amintiți domnule Dragnea când acum 4 ani AȚI VRUT SĂ EVACUAȚI ORAȘUL BREZOI din calea apelor https://romanialibera.ro/actualitate/eveniment/dragnea–orasul-brezoi-din-valcea-a-fost-in-pericol-sa-fie-maturat-de-ape–daca-lucrurile-scapau-de-sub-control–evacuam-zona-344857 în calitate de vicepremier ? Ei, acum se repetă situația de acum 4 ani de zile când în urma ploilor torențiale venite după o secetă, Lotrul a găsit albia blocată în același loc și și-a schimbat scurgerea pe drumul național blocând accesul TOTAL pe Valea Lotrului (a se vedea rapoartele ISU Vâlcea) ? Toată tragedia inundațiilor de atunci putea fi evitată în mod sigur dacă niște oameni își făceau treaba pentru care sunt plătiți și gestionau conform protocoalelor situația barajelor și a albiei Lotrului.

Acum, o simplă deplasare a unui utilaj la fața locului de către ABA Olt să decolmateze albia, ar fi suficientă în fața unor ploi torențiale. Stimate domnule prefect Marin Florian, decât să fiți nevoiți să constatați un eventual blocaj al accesului pe Valea Lotrului ca acum 4 ani de zile și să petreceți prin ședințe ISU, poate mai bine îi scuturați puțin pe cei care acum nu-și fac treaba pe Lotru ?

A nu se uita că toate tragediile inundațiilor din 2014 PUTEAU FI EVITATE.

Gabriel Marcu (facebook)