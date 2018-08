Primarul Aurora Măgură a organizat prima ediție a Memorialului “Titel Iordache”, la fotbal în comuna Popești 

La invitația primarului Aurora Măgură, am participat astăzi, la prima ediție a Memorialului “Titel Iordache”, la fotbal organizat în comuna Popești.

La această competiție au participat echipe din comunele Pesceana, Roșiile și Popești.

Evenimentul a fost inițiat de primarul Aurora Măgură împreună cu frății celui, care a fost Titel Iordache. Un tânăr foarte bun, respectat, care a rămas în amintirea familiei, fraților, prietenilor, colegilor și consătenilor săi. Prin acțiunea de astăzi, nu numai că a fost comemorat un tânăr de mare caracter, ci a fost evidențiat faptul că atunci când faci lucruri bune pentru oameni, respecți și ești bun, oamenii nu vor uita niciodată de tine și vei rămâne veșnic viu în amintirea lor.

Sunt convins că acest memorial își va urma cursul, iar la anul ce vine, vor participa mai multe echipe de fotbal.

O felicit pe doamna primar Aurora Măgura pentru modul în care se implică în activitatea comunității, pentru proiectele realizate și o asigur pe această cale că are sprijinul și susținerea mea în tot ce și-a propus pe viitor!

Oamenilor buni și minunați din comuna Popești, care îmi sunt ca și o familie, le transmit aprecierea și respectul meu pentru că au fost alături de mine în anii pe care i-am petrecut aici, dar și pentru că mi-au rămas aproape și m-au sprijinit in campania electorală.

Felicit organizatorii și echipele participante!

Eugen Neata, deputat PSD