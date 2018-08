BOMBA ECOLOGICA! Documente INCENDIARE: Apele deversate de Oltchim NU respecta normele de calitate! NU exista statie de tratare a apelor industriale!

Stiti care e nivelul de poluare al Oltului de catre platforma chimica Oltchim?

In urma solicitarilor de informatii publice am aflat de la autoritatile de mediu urmatoarele:

1. NU exista statie de tratare a apelor industriale.

2. Apele deversate NU respecta normele de calitate.

3. Cantitatea de apa polulata deversata in raul Olt este de psete 2.100.000 milioane metri cubi/luna.

4. Unii indicatori au depasit limitele admise in luna iulie 2018 si de 31 ori:

– materiile in suspensie si pierderile de calcinare au fost de 3 si pana la 31 ori mai multe;

– reziduurile flotabile au fost de 4 si pana la 17 ori mai multe;

– consumul biologic de oxigen a fost de 3 si pana la 28 ori mai mare si

– continutul chimic de oxigen a fost de 3 pana la 10 ori mai mare.

5. Valoarea penalitatilor calculate pt. Oltchim SA este de peste 1.700.000 lei/luna.

6. Singurul tratament care se face apelor industriale este corectarea pH-ului (aciditatea) intr-un bazin de neutralizare in care se folosesc varul si acidul sulfuric rezidual.

7. Apele menajere si cele organice biodegradabile sunt tratate intr-o statie de epurare biologica, cu trepte mecanica, chimica si biologica, din care apele sunt deversate, insa nici acestea NU respecta normele de calitate, avand depasiri la aceiasi indicatori, pt. care se platesc penalitati.

8. Monitorizarea calitatii apelor deversate se face prin automasuratori in 3 puncte (evacuare batal, camera de amestec pt. apele industriale si la statia de epurare biologica pt. cele menajere, cu frecventa saptamanala, bilunara, lunara, anuala, in functie de indicator.

9. Oltchimul este titular de platforma si deci responsabil cu deversarea apelor in Olt, dar are contracte si cu alte companii carora le preia si deverseaza apele: Ciech Soda Romania SA, Vilmar SA, Sistemplast SA. Statia de epurare biologica este folosita de Oltchim SA si toate celelalte unitati de pe platforma: Logiserv SRL, Vilmar SA,, Mentchim SA, Protetchim SA, Topanel Prod SA, Designro SA, Ciprom SRL, Govora SA, Oltquino SA, Proimsat SA, FCT Industrial SRL, Designro SRL, Linde Gaz, Conexvil SA, TMUCB SA si TIAB SA.

10. Agentia pentru Protectia Mediului Valcea ne-a trimis la plimbare cu doua raspunsuri seci. Initial zic ca ei nu au in baza de date informatiile solicitate, pt. care sa ne adresam agentilor economici care isi automonitorizeaza activitatea si institutiilor de control. Asta desi APM este autoritatea emitenta a autorizatiilor de mediu ale agentilor economici. Apoi ne invita sa consultam documentele la sediu, calculand ca ne costa mai putin pe noi deplasarea decat i-ar costa pe ei copierea si corespondenta. O sa ne deplasam.

Concluzie-intrebare: de ce nu s-a gasit de ani de zile o solutie pt. realizarea unor investitii de mediu care sa diminueze macar poluarea? In loc sa se faca statii de tratare a apei eficiente, s-a preferat sa se plateasca cca 4.500.000 euro/an Apelor Romane pentru deversarea apelor poluate.

Asociatia Kogayon