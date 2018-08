Ati vrut sa transformati Romania in Siria lui Bashar al Assad? Dementilor!

Parchetul General al lui taica Lazar, el insusi parte a statului paralel: gazele lacrimogene folosite la 10 august au fost LEGALE, in standardele europene! Pana si Lazar clarifica in favoarea Jandarmeriei!

Ce mai spun acum Digi24, Realitatea TV cu comentatorii lor diversionisti, care mint cu nerusinare de ani de zile? Cei care au seziat ONU, UE etc., etc.? Nu vor recunoaste nici acum manipularea si diversiunea. De cateva zile urla Rares Bogdan ca poporul a fost „gazat” cu „ARME CHIMICE”! Ce dement: adica aici ar fi fost Siria lui Bashar al Assad! Ce dement! Iar Ciolos, si el, s-a asociat acestei divesiuni, sugerand acelasi lucru, acest maimutoi la intereselor straine in Romania!

In 10 august poporul NU A ADERAT LA DIVERSIUNE! Cei 50 mii de participanti – vasnicii #Rezist, din partea Diasporei participand cateva mii – n-au fost suficienti pentru lovitura de stat!

Cer oprirea manipularii, oprirea discreditarii Romaniei in lume. Nu va mai bateti joc de Romania!

Aurelian Pavelescu