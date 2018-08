ONOR JANDARMERIEI ROMANE!!! HALAL COMANDANT SUPREM!!!

Aseara, dupa 28 de ani, am fost, pentru prima data, mandru de Jandarmeria Romana! Ceea ce ati facut aseara, darzenia cu care v-ati indeplinit atributiile legale, spiritul de sacrificiu, modul in care au fost organizate si s-au derulat interventiile voastre, ma determina sa va spun, tuturor celor din conducere, dar mai ales celor de la nivelul executiei, din toata inima MULTUMESC si FELICITARI!!! Sunt sufleteste, dar la nevoie si material, alaturi de voi, mai ales alaturi de cei care au avut de suferit de pe urma actiunilor huliganice a celor care v-au atacat cu bestialitate! Respect deosebit eroinei voastre, care aseara a fost lovita cu cruzime si care si-a pus viata in pericol ca sa ne apere pe noi toti de cei care nu ne vor binele! Va rog sa primiti scuzele unui General cu patru stele, pentru modul in care v-a tratat comandantul vostru suprem, care v-a acuzat pentru faptul ca v-ati facut datoria si ca ati actionat pentru aplicarea legii si in limitele ei!!!

ONOR JANDARMERIEI ROMANE!!!

General Dumitru Iliescu