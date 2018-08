Primarul Doru Diaconu îmbunătăţeşte instalaţia de iluminat public din comuna Roşiile

Încă de luna trecută, primarul comunei Roşiile, Doru Diaconu, a achiziţionat serviciile de lucrări de execuţie revizie instalaţie iluminat public. La începutul acestui an, primarul comunei Roşiile a făcut recepția la sistemul de apă și a depus documentația necesară în vederea autorizării sistemului de apă. După autorizare, se va înființa serviciu de gospodărire – o societate cu capital, sub îndrumarea Consiliului Local, care să se ocupe de gospodărirea apei, dar și a iluminatului public. Încă de anul trecut, primarul comunei Roşiile, Doru Diaconu, a întocmit documentaţiile de atribuire a lucrării de extindere rețea alimentare cu apă pe o distanţă 24 km în comuna Roșiile, un proiect în valoare de circa 700.000 euro, finanţat prin PNDL 2. De asemenea, în acest an va începe extinderea rețelei de canalizare apă uzată și menajeră pe o distanţă de 9,7 km, o investiţie de 34 miliarde de lei vechi finanţată de Ministerul Dezvoltării Regionale. Primarul Diaconu spune că a mai depus anul trecut la Ministerul Dezvoltării un proiect în vederea modernizării drumurilor prin asfaltare pe o lungime de 17 kilometri: „Din totalul celor 200 de kilometri de drumuri comunale, avem asfalt doar pe 20 de kilometri, restul drumurilor fiind în prezent pietruite până la ultima casă, cu excepţia celor din cătunul Budele, care au o lungime de peste doi kilometri, si este drumul de pământ. Tot prin OUG nr. 28 am depus un proiect pentru modernizarea iluminatului public pe o lungime de 12 kilometri, dar nu a prins finanţare. Este un proiect care, pe viitor ne asigura o mentenanţă mai redusă, deoarece noile becuri erau mult mai rezistente la fluctuaţiile de curent, pentru că au o durată de viată mai mare şi un consum de energie mult mai mic, probabil la jumătate din cât consumăm acum”. Un alt proiect în derulare pe OUG nr. 28 este drumul care leagă localitatea Roşiile de localitatea Grădiştea, prin satul Perteşti, având o lungime de 9,8 kilometri. În 2017, în localitate s-au derulat asfaltări pe drumul comunal 79 Roşiile-Perteşti-Grădiştea cu fonduri prinse prin OUG nr. 28.