Eugen Neata, deputat PSD: Fapte nu vorbe! Prima rectificare bugetară pe anul 2018 a Guvernului României

Cea mai importantă informaţie legată de acest subiect este că avem o rectificare pozitivă, ceea ce indică o evoluţie bună a economiei. După primele şapte luni, estimarea veniturilor la bugetul general consolidat pentru acest an a crescut cu aproape 6 miliarde de lei faţă de programarea iniţială. Dacă e să facem o comparaţie cu anul trecut, observăm că la prima rectificare bugetară în acest an avem o sumă mult mai consistentă, de peste cinci ori mai mare faţă de 2017.

În ceea ce priveşte evoluţia produsului intern brut, comparativ cu estimarea iniţială, după primele şapte luni din acest an specialiştii apreciază că vom avea o creştere a produsului intern brut în acest an până la 945 miliarde lei, mai mare cu peste 37 miliarde lei faţă de cât estimam la început. Cu privire la deficitul bugetar, ne menţinem ţinta de 2,97% din produsul intern brut, deci sub pragul de 3% asumat faţă de UE.

Programul de guvernare al Partidului Social Democrat își urmează cursul și până la aceasta dată, prin statistici transparente, arată că este unul benefic pentru România și români!

Eugen Neata, deputat PSD