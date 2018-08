Prioritate pentru primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac: eliminarea efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren

Încă din luna mai, după primele ploi torenţiale, Primăria Vlădești a decis să execute lucrări de consolidare a malului stâng al râului Olănești în zona staţiei de epurare. Atunci, primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac, a luat decizia de a consolida cu stabilopozi malul stâng al râului Olăneşti, unde se înregistra o puternică eroziune, iar în caz de precipitaţii era dezastru. Din păcate, ploile căzute în ultimele două luni au creat însă probleme în localitate, mai multe drumuri au fost afectate. Pârâurile Valea Tulburea, Valea Pluţii şi Valea Ursului au avut debite crescute şi au cauzat mai multe probleme, au fost gospodării inundate, eroziuni de drumuri. „În Trundin şi în Fundătura au fost probleme cu accesul, dar în cele din urmă am reuşit să rezolvăm. Am lucrat împreună cu oamenii din Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. Este clar că avem nevoie clară de ajutor pentru refacerea drumurilor”, spune primarul din Vlădeşti. Legat de investiţiile prin PNDL, primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac, a scos la licitaţie în luna aprilie, în SEAP, proiectul de modernizare şi dotare a Şcolii „Grigore Mihăescu”, unde învaţă circa 230 de copii. Investiţia se va realiza cu finanţare de la Guvern şi va avea o valoare totală de peste 500.000 lei: „Pe lângă investiţiile prin PNDL, am de gând să mai amenajez, în curtea corpului B al acestei instituţii de învăţământ, şi un teren de baschet. În prezent, nu există nici un program european pentru a accesa fonduri pentru o asemenea investiţie, dar sper că va apărea unul pe viitor. Consider că e un proiect util, deoarece le vom crea copiilor o bună modalitate de a face orele de educaţie fizică şi sport sau de a petrece timpul liber”. În acest an, primarul din Vlădeşti, Adrian Cosac, intenţionează demararea unui amplu proiect de amenajare a zonei centrale a localităţii. Astfel, în urma acestor investiţii, localitatea va avea un parc central, un sediu nou de primărie, o piaţetă publică. La iniţiativa primarului din Vlădeşti, Adrian Cosac, Consiliul Local al comunei a aprobat la sfârşitul anului trecut indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Construire pod peste râul Olăneşti în comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea” după cum urmează: valoare totală – 2.504.556 lei (inclusiv TVA), din care CM – 2.143.265 lei, inclusiv TVA.