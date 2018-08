Mihai Balan va plati catre CET Govora – 13 miliarde lei! Fostul director va frecventa si un program de reintegrare sociala

Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-a condamnat, miercuri 20 iunie 2018, pe fostul ministru al Transporturilor Dan Sova (foto), in dosarul in care DNA l-a trimis in judecata pentru trafic de influenta. Dan Sova a primit 3 ani inchisoare cu executare, Completul de 5 mentinand practic sentinta dispusa, in septembrie 2017, la fond, de un complet de 3 judecatori al instantei supreme.

In acelasi dosar, condamnare a primit si fostul director al CET Govora, Mihai Balan, acuzat de abuz in serviciu. ICCJ a dispus o pedeapsa de 3 ani inchisoare, dar cu suspendare.

Trebuie precizat ca decizia a fost data cu opinie separata in sensul achitarii celor doi inculpati, in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedura penala – “fapta nu este prevazuta de legea penala”. Din pedeapsa de 3 ani inchisoare cu executare vor fi scazute cele doua luni in care Dan Sova a a stat in arest preventiv si in arest la domiciliu.

Iata minuta Completului de 5 judecatori ICCJ:

“Minuta deciziei penale nr. 108: Cu majoritate, Admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si inculpatii Sova Dan Coman si Balan Mihai impotriva sentintei nr.506 din data de 25 septembrie 2017, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala in dosarul nr.526/1/2016. Desfiinteaza, in parte, sentinta penala mai sus mentionata si, rejudecand in fond:

1.Inlatura aplicarea art.7 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000 din incadrarea juridica data faptei retinute in sarcina inculpatului Sova Dan Coman si condamna pe acesta la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.291 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal. In conformitate cu art.67 Cod penal, aplica aceluiasi inculpat pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.66 lit.a, b si g Cod penal, pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. In temeiul art.65 Cod penal interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prevazute de art.66 lit.a, b si g Cod penal.

2.In conformitate cu art.67 Cod penal, aplica inculpatului Balan Mihai pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.66 lit.a, b, g si k Cod penal, pe o perioada de 2 ani, de la data ramanerii definitive a hotararii. In baza art.93 alin.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul Balan Mihai va presta munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile in cadrul Primariei Caineni sau in cadrul Primariei Vladesti.

3.In temeiul art.397 si art.25 Cod procedura penala admite, in parte, actiunea civila exercitata de partea civila CET GOVORA SA – Ramnicu Valcea, str. Industriilor nr.1, judetul Valcea, prin administrator judiciar EURO INSOL SPRL, cu sediul in Bucuresti, str.Costache Negri nr.1-5, Cladirea Opera Center, et.3, sector 5, si obliga inculpatul Balan Mihai la plata catre aceasta a sumei de 1.056.141 lei. In temeiul art.404 alin.4 lit.c raportat la art.249 Cod procedura penala mentine masura sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea inculpatului Balan Mihai prin ordonanta procurorului nr.611/P/2015 din 25.01.2016, (vol.I, fila 155-156), pana la concurenta sumei de 1.056.141 lei. Mentine celelalte dispozitii ale hotararii atacate care nu contravin prezentei decizii.

In baza art.275 alin.3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare ocazionate cu solutionarea apelurile declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si de inculpatii Sova Dan Coman si Balan Mihai raman in sarcina statului. In baza art.275 alin.6 Cod procedura penala, onorariul cuvenit aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpatii sova Dan Coman si Balan Mihai, pana la prezentarea aparatorilor alesi, in suma de cate 70 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata, in sedinta publica, astazi 20 iunie 2018.

Cu opinie separata numai in sensul desfiintarii, in parte, a sentintei si in rejudecare:

1. Schimbarea incadrarii juridice dintr-o infractiune prevazuta de art.13/2 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal in doua infractiuni prevazute de art.13/2 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal si, in consecinta, achitarea inculpatului Balan Mihai in temeiul art.16 lit.b teza I Cod procedura penala, pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.13/2 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal (incheierea contractului de asistenta juridica nr. 335115/05.12.2011), precum si reducerea corespunzatoare a cuantumului despagubirilor civile, urmand ca inculpatul sa fie condamnat numai pentru savarsirea unei singure infractiuni prevazute de art.132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal (incheierea contractului de asistenta juridica nr.858320/23.05.2013).

2. Achitarea inculpatului Sova Dan Coman in temeiul art.16 lit.b teza I Cod procedura penala, pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.291 alin.1 Cod penal raportat la art.6 si art.7 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, cu inlaturarea masurii confiscarii speciale si ridicarea masurii sechestrului asigurator”.

Iata minuta ICCJ din 25 septembrie 2017:

“Respinge, ca neintemeiata, cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de inculpatul Sova Dan Coman din infractiunea de trafic de influenta prev.de art.291 Cod penal rap. la art.6 si art.7 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.5 Cod penal in infractiunea de trafic de influenta prev. de art.291 Cod penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.5 Cod penal.

I.In baza art.291 alin.1 Cod penal rap. la art.6 si art.7 alin.1 lit.a din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.5 Cod penal condamna pe inculpatul Sova Dan – Coman la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. In conformitate cu art.67 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 lit.a, b si g Cod penal, pe o perioada de 2 ani dupa executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale a inchisorii. In temeiul art.65 Cod penal interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit.a, b si g C.pen. in temeiul art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicata durata masurilor preventive privative de libertate (retinere, arestare preventiva si arest la domiciliu) incepand cu data de 03.12.2015 pana la 08.02.2016, inclusiv. In temeiul art.291 alin.2 Cod penal rap. la art.112 lit.e Cod penal dispune obligarea inculpatului la plata catre stat a sumei de 100.000 euro sau contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de confiscare speciala. Potrivit art.404 alin.4 lit.c rap.la art.249 Cod procedura penala mentine masura sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea inculpatului prin ordonanta procurorului nr.611/P/2015 din 25.01.2016 (vol.I, fila 79-83), pana la concurenta sumei de 100.000 euro.

II.In temeiul art.132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal si art.5 Cod penal, condamna pe inculpatul Balan Mihai, la pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata. In conformitate cu art.67 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 lit.a, b, g si k Cod penal, pe o perioada de 2 ani dupa executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale a inchisorii. In temeiul art.65 Cod penal interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev.de art. 66 lit.a, b, g si k Cod penal. In temeiul art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii de 24 ore din 19.11.2015. In baza art.91 Cod penal suspenda executarea pedepsei de 3 ani inchisoare sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit in conformitate cu art.92 alin.1 Cod penal care, potrivit art.92 alin.2 Cod penal, se calculeaza de la data cand hotararea a ramas definitiva. In conformitate cu disp. art.92 alin.3 cu referire la art.93 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie sa respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatiile ce ii revin, dupa cum urmeaza: a)sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Valcea, la datele fixate de acesta; b)sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c)sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d)sa comunice schimbarea locului de munca; e)sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta. In baza art.93 alin.2 lit.b Cod penal, impune condamnatului sa frecventeze un program de reintegrare sociala, derulat de catre Serviciul de Probatiune Valcea sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate. Potrivit art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile, la o entitate stabilita de Serviciul de Probatiune Valcea. Atrage atentia inculpatului asupra disp.art.96 si art.93 alin.5 Cod penal. In temeiul art.397 si art.25 Cod procedura penala admite actiunea civila exercitata de partea civila CET GOVORA SA – Ramnicu Valcea, str. Industriilor nr.1, judetul Valcea, prin administrator judiciar EURO INSOL SPRL, cu sediul in Bucuresti, str.Costache Negri nr.1-5, Cladirea Opera Center, et.3, sector 5, si obliga inculpatul la plata catre aceasta a sumei de 1.301.410 lei. in temeiul art.404 alin.4 lit.c rap. la art.249 Cod procedura penala mentine masura sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea inculpatului prin ordonanta procurorului nr.611/P/2015 din 25.01.2016, (vol.I, fila 155-156), pana la concurenta sumei de 1.301.410 lei. III.Obliga pe fiecare inculpat la plata catre stat, cu titlu de cheltuieli judiciare pentru faza urmaririi penale si judecata in prima instanta, a sumei de cate 5.000 lei. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata in sedinta publica, azi, 25 septembrie 2017”.

Prezentam comunicatul DNA din ianuarie 2016 privind trimiterea in judecata a lui Dan Sova:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata,

in stare de arest la domiciliu, a inculpatului SOVA DAN-COMAN, senator in Parlamentul Romaniei, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de trafic de influenta,

si in stare de libertate, a inculpatului BALAN MIHAI, director general al centralei de energie termica CET Govora SA, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata (2 acte materiale),

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada octombrie 2011 – iulie 2014, inculpatul Sova Dan-Coman a pretins sume de bani si a primit in total 100.000 de euro de la o persoana denuntatoare, in schimbul traficarii influentei sale reale pe care o avea pe langa inculpatul Balan Mihai, director general al centralei de energie termica CET Govora SA, astfel incat acesta din urma sa asigure incheierea unor contracte de asistenta juridica cu o anumita societate de avocatura, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/luna.

Astfel, in urma demersurilor intreprinse de inculpatul Sova Dan-Coman pe langa Balan Mihai, directorul general al CET Govora SA, in lunile decembrie 2011, respectiv mai 2013, acesta din urma a incheiat doua contracte de consultanta cu firma de avocatura reprezentata de martorul denuntator, iar in perioadele ianuarie – octombrie 2012 si respectiv iunie 2013 – august 2014 a avizat, din partea CET Govora, platile efectuate in baza celor doua documente, cu incalcarea prevederilor legale si a normelor interne de functionare a societatii respective.

De mentionat este faptul ca, incheierea unor astfel de contracte de consultanta nu-si gasea justificarea, intrucat, la acea vreme, centrala de energie termica CET Govora SA dispunea de un departament juridic in care isi desfasurau activitatea 6 juristi, iar problematica dosarelor aflate in lucru nu impunea asistenta din partea vreunei societati de avocati.

Actionand in aceasta maniera, inculpatul Balan Mihai a produs un prejudiciu in dauna CET Govora SA in valoare de 1.301.410 lei (suma totala decontata cu o frecventa lunara, in baza celor doua contracte sus mentionate), concomitent cu obtinerea unor foloase necuvenite, in acelasi cuantum, de catre firma de avocatura.

Concret, inculpatul Sova Dan-Coman i-a spus persoanei denuntatoare ca ii poate asigura incheierea unui contract de asistenta juridica cu CET Govora SA de tip abonament lunar, uzitat la acea vreme, iar valoarea contractului va fi in cuantum de 10.000 euro/luna.

In schimbul acestui serviciu, Sova Dan-Coman a pretins de la persoana denuntatoare suma de 5.000 euro pentru fiecare luna pe perioada executarii contractului, adica jumatate din valoarea lunara a viitorului contract de asistenta juridica ce urma sa se incheie intre CET Govora si casa de avocatura respectiva.

In cursul lunii decembrie 2011, intre CET Govora reprezentata de inculpatul Mihai Balan in calitate de director general si societatea de avocatura s-a incheiat contractul de asistenta juridica, onorariul stabilit fiind de 10.000 euro/luna. Contractul s-a incheiat pe o perioada de 1 an, iar obiectul acestuia se referea la activitati juridice pentru litigiile in care parte era CET Govora.

In perioada decembrie 2011 – decembrie 2012, societatea de avocati a emis lunar, catre CET Govora, facturi pentru activitatile de asistenta juridica prestate in perioada decembrie 2011 – decembrie 2012.

In aceeasi perioada, inculpatul sova Dan-Coman a incasat de la societatea de avocati suma totala de 60.000 euro. Banii erau incasati in numerar, in fiecare luna, prin intermediar, la putin timp dupa ce societatea de avocati incasa banii de la CET Govora.

In luna decembrie 2012, contractul de asistenta juridica s-a incheiat prin ajungere la termen. La acea vreme inculpatul Balan Mihai nu mai ocupa functia de director general al CET.

In luna martie 2013 inculpatul Balan Mihai a revenit in functia de director general al CET Govora.

In cursul lunii mai 2013, intre CET Govora reprezentata de inculpatul Mihai Balan in calitate de director general si aceeasi societate de avocatura s-a incheiat un nou contract de asistenta juridica, onorariul stabilit fiind de 10.000 euro/luna. Contractul s-a incheiat pe o perioada de 1 an, iar obiectul acestuia se referea la activitati juridice pentru litigiile in care parte era CET Govora.

In cea de-a doua perioada contractuala, inculpatul sova Dan-Coman a incasat un comision in valoare totala de 40.000 euro.

Din probele administrate a rezultat ca cea mai mare parte a banilor primiti de inculpatul Sova Dan-Coman au fost orientati, in mod direct, catre stingerea unei datorii provenita din obligatiile inculpatului de cumparator al unui imobil situat in Bucuresti.

CET Govora s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal cu suma de 1.301.410 lei.

In cauza, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile situate in Bucuresti, ce apartin celor doi inculpati”.

