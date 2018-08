Primarul din Slătioara a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Apelor pentru construirea unei platforme de depozitare a gunoiului

Luna trecută, primarul comunei Slătioara, Sorin Romcescu, a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Apelor și Pădurilor pentru construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului și pentru furnizarea de echipamente pentru colectarea și transportul acestuia: „Proiectul este deosebit de important pentru imaginea localității, scopul fiind curățenia gospodăriilor, a drumurilor, igiena fântânilor publice, în condițiile în care se execută colectarea și transporul la platformă a gunoiului de grajd de la toate gospodăriile și fermele existente. Comuna Slătioara este una tranzit, cu un început de agroturism și dorim să ne îmbunătățim imaginea. De aceea, am hotărât să înființăm această platformă. Acestea sunt concepute pentru a depozita gunoiul de grajd colectat din gospodăriile şi fermele mici şi mijlocii destinat compostării şi împrăștierii pe terenul fermelor ca îngrășământ organic”. Pe de altă parte, primarul comunei Slătioara, Sorin Romcescu, se orientează către promovarea și dezvoltarea turismului, deoarece acest segment este unul care va aduce fonduri, nu numai administrației locale, dar și comunității: „Avem lotizările făcute în platoul de la Slătioara și avem și câteva cereri. Oamenii așteaptă noile ghiduri, pentru că vor să acceseze fonduri europene. Zona respectivă are potențial și are toate utilitățile, tocmai de accea sunt convins că, în următorii ani, zona se va dezvolta. Iarăși în Mogești se construieşte mult. Vor fi şi pensiuni, şi case de vacanţă, şi case noi de locuit. În Slătioara, ne bucurăm de un interes imobiliar. Cred că sunt mai multe motive care ţin de geografia zonei. Suntem pe drumul naţional care leagă Vâlcea de Gorj, suntem în Oltenia de Sub Munte, regiune cu un specific aparte, unde, deşi suntem la poalele munţilor, e o climă blândă. Ne dorim, ce să spun, cât mai multe construcţii şi cât mai multe pensiuni agroturistice aici”. Primarul comunei Slătioara, Sorin Romcescu, a primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale suma de circa 2,6 milioane de RON pentru finanţarea prin PNDL 2 a proiectului de construire a dispensarului medical din satul Mogești. Noul dispensar va deservi trei sate, deoarece va fi amplasat mai aproape de centrul comunei. Alt proiect este „Modernizare drumuri de interes local în lungime de 4 km în comuna Slătioara, județul Vâlcea” (3,6 milioane lei).