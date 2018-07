Dorina Mutu: Vremea cuceririi unor teritorii noi pentru Annabella [GALERIE FOTO] 

După mai bine de 20 de ani în care cuvântul de ordine pentru Annabella a fost consolidare în zona care l-a consacrat, retailerul vâlcean a trecut într-o nouă etapă de dezvoltare a businessului, miza fiind cucerirea unor teritorii noi. Iar cel mai recent exemplu este intrarea în Câmpulung, o piață nedezvoltată, dar cu potențial.

Fără doar și poate, Annabella este unul dintre cei mai importanți jucători independenți care activează pe piața locală, însă numele său a fost legat până nu demult de zona județului Vâlcea. Cu o cifră de afaceri de 255 de milioane de lei în 2017, retailerul operează 67 de unități comerciale, cele mai recente deschideri fiind dincolo de kilometrul zero al businessului, în Pitești, Curtea de Argeș și Câmpulung. „În ultimii ani am încercat să ne extindem prezența, iar Câmpulung era o piață nedezvoltată, astfel că am considerat propice să intrăm și aici”, a explicat Dorina Mutu, Director General al rețelei Annabella.

Mai mult decât atât, rețeaua vâlceană și-a asumat faptul că notorietatea și poziționarea în topul celor mai mari comercianți independenți vine la pachet cu rolul de promotor al retailului modern. Astfel, pentru că vorbim despre un teritoriu nou, retailerul a decis să-și facă intrarea cu un concept premium. „Este un concept pe care l-am testat inițal în Vâlcea și răspunsul cumpărătorilor a fost unul pozitiv. Ne-am dorit să dăm cumva startul modernizării în Câmpulung și am gândit un spațiu modern, foarte bine luminat, în care categoriile sunt mai bine definite pentru a crea o experiență de cumpărare cât mai plăcută”, a mai punctat antreprenoarea din spatele Annabella. În plus, tocmai pentru a se asigura că magazinul are un flow cât mai firesc, dispunerea spațiului de vânzare pornește de la categoria de legume și fructe, având produsele pentru mic dejun în completare, iar produsele proaspete se intersectează cu zona gastro, care reprezintă de altfel unul dintre principalele puncte de interes ale magazinului. Un alt element de diferențiere și factor de identitate pentru noul concept Annabella este colțul Râureni, o zonă dedicată produselor cu același nume – brand deținut tot de proprietarii Annabella.

Sortimentație pentru orice buzunar

Chiar dacă vorbim despre un concept modern, când a fost gândită sortimentația, obiectivul principal a fost ca magazinul să acopere toate nivelurile de preț. „Ne-am dorit să fim acolo pentru toate segmentele de cumpărători, astfel că sunt categorii unde am încercat să plusăm cu produse poziționate în zona premium, cum sunt brânzeturile, dar am listat și produse din gama noastră proprie Annabella Zilnic”, a precizat Dorina Mutu.

Alte două aspecte de care s-a ținut cont în stabilirea gamei de produse au fost alocarea unui spațiu cât mai mare la raft produselor proaspete, astfel încât să răspundă acestei nevoi din consum, dar și să susțină micii producători locali. „Fiind o rețea 100% românească, întotdeauna încercăm să sprijinim comunitatea locală de funizori și distribuitori, iar în zona Câmpulung categoria în care reușim să aducem o gamă extinsă de produse locale este cea de lactate”, a mai punctat antreprenoarea.

Deși sunt mai puțin de trei luni de la inaugurarea magazinului, primele rezultate sunt promițătoare. „În ziua deschiderii am avut peste 1.000 de clienți, iar valoare medie a coșului de cumpărături a depășit media bonului la nivel de rețea. Ceea ce ne bucură este însă faptul că traficul s-a menținut, pentru că asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun”, este de părere proprietara Annabella. Desigur, un element care a susținut această evoluție este și poziționarea magazinului. Aflat în zona de blocuri, pe drumul care face accesul spre Brașov, magazinul se bucură atât de clienții din zonă, dar reușește să atragă și cumpărători de tranzit.

Ce se întrevede la orizont?

Răspunsul la această întrebare este unul previzibil: dezvoltarea rețelei în alte zone, consolidarea în piețele noi, dar și extinderea noii generații de magazine Annabella. „2018 se anunță un an bun, în care am pornit cumva avangarda. Proximitatea este unul dintre atuurile noastre. Vrem să ne dezvoltăm în continuare în zona aceasta, Câmpulung fiind pe lista orașelor pe care le vizăm pentru extindere. Și în Pitești, piață în care am intrat abia anul trecut, mai avem în plan câteva deschideri, însă nu știu dacă se vor concretiza până la finalul lui 2018. E devreme să spun care e poziția noastră în Pitești, pentru că acolo sunt retaileri care au istorie și sunt bine poziționați, însă trebuia să încercăm”, a mai spus Dorina Mutu.

Și chiar dacă, pentru moment, targetul este să acopere cât mai bine județele Vâlcea și Argeș, retailerul nu exclude pentru viitorul îndepărtat o acoperire dincolo de hotarele celor două județe. „Principala barieră vine din zona de logistică. Acum ar fi imposibil pentru noi să mergem în orașe precum Timișoara sau Brașov, unde cred că am putea avea potențial”, a mai punctat antreprenoarea.

În plus, pe agendă rămâne o prioritate: remodelarea unităților existente, bugetul de investiții pentru anul acesta fiind de circa 1,5 milioane de euro. Un rol cheie în finalizarea cu succes a acestor proiecte îl are fidelizarea cumpărătorilor, capitol la care compania a adoptat o strategie simplă, dar eficientă. „Apropierea de client este un factor important în relaționare, iar noi pe asta mizăm. Apoi urmează oferirea unui preț corect la raft, dar și calitatea serviciilor”, a concluzionat Dorina Mutu.

Businessul Annabella în cifre